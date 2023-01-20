اليوم السابع
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الجمعة، 20 يناير 2023 05:10 ص
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الحنش أكلة مميزة فى بورسعيد.. اعرف قيمته الغذائية بسوق الأسماك.. فيديو

الجمعة، 20 يناير 2023 05:00 ص
الحنش أكلة مميزة فى بورسعيد.. اعرف قيمته الغذائية بسوق الأسماك.. فيديو الحنشان في بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تختلف أنواع البحريات والأسماك فى سوق بورسعيد، ولكل أكلة طابع خاص وموسم تقل فيه الأسعار عن غيرها، وتتغير الأسماء التى يطلقها الأهالى فى المحافظات عن بورسعيد. 
 
الحنش أو سمك الثعابين.. يثر المظهر الخارجي للحنش أو تحركاته حتى في عرضه بالأسواق تخوفات البعض لكونه شبيه بالثعابين فى البيئة الرملية، لكن بعد أول وجبة يصبح من الأكلات المفضلة. 
 
يتمتع الحنشان بقيمة غذائية عالية جداً، بالإضافة إلى طعمه الرائع وفوائده العديدة، حتى إن الأطباء ينصحون المرضى بتناوله فيتهافت عليه الجميع، ومنهم من أكد أن الحنشان له فائدة في خفض ضغط الدم والكوليسترول ومحاربة الالتهابات المفصلية، وتقوية الأجهزة العصبية والبصرية، ومنع الشيب المبكر، ويكافح أورام الثدى السرطانية ويقوى الأعصاب والعضلات والعظام، ويحارب أمراض فقر الدم.
 
وأجرى "اليوم السابع"، جولة داخل سوق السمك بمحافظة بورسعيد، والذي يتوافد عليه الآلاف يومياً لتناول الأسماك والبحريات بالطريقة البورسعيدية، وخلال الجولة، وجدنا ثعابين يتلاعب بها البائعون على أرض سوق الأسماك كنوع من أنواع الجذب للزبائن، وتبدأ الأسئلة عنها وعن طرق تسويتها ليجيب البائع أن ذلك هو الحنشان. 
 
وأوضح أحد بائعي الأسماك في سوق بورسعيد أن الحنشان سعره حالياً 300 جنيه للكيلو الواحد على حسب الحجم، وتزن الواحدة منه من كيلو إلى كيلو ونصف، ويستمر الموسم الخاص به لعدة أشهر من كل عام. 
 
وأضاف أنه تتم تسوية الحنشان بأشكال مختلفة منها بداخل صينية بطاطس والأرز وهذه هي الطريقة الأشهر في محافظة بورسعيد، ويتم نزع عرق يُقال أنه يسبب الخمول أو النوم، ويكون الحنشان ذو دسامة عالية. 
 
وأشار البائع إلى أن بعض الأهالي يحبون طريقة تسوية الحنشان بالحشو، فيتم فتح بطنه وحشوها بالخضراوات والخلطات المميزة، والبعض الآخر يقومون بتسويته بطريقة الزيت والليمون، فيكون قطعة واحدة ويتم تشريحه ووضع الزيت والليمون. 
 
ويشهد سوق السمك الجديد بحي العرب، إقبالا كبيراً من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، ويقوموا بمشاركة البائعين الرقص على نغمات الأغاني خلال عمليات البيع والشراء. 
 
ويحرص زوار بورسعيد، على زيارة السوق والذي اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد. 
 
ويعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد، ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.
 
الأسماك-بأنواعها-في-السوق
الأسماك-بأنواعها-في-السوق

الإقبال-على-سوق-بورسعيد
الإقبال-على-سوق-بورسعيد

البائع-يمسك-بالحنشان
البائع-يمسك-بالحنشان

الحنشان-في-بورسعيد
الحنشان-في-بورسعيد

بائع-الأسماك-ببورسعيد
بائع-الأسماك-ببورسعيد

حنشان-بورسعيد
حنشان-بورسعيد

زحام-الأهالي-في-سوق-بورسعيد
زحام-الأهالي-في-سوق-بورسعيد

سوقأسماكبورسعيديشهدزحاما_copy_2250x1687
سوقأسماكبورسعيديشهدزحاما_copy_2250x1687

 


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