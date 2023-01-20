وذكرت وكالة الانباء الإماراتية (وام) أن ملك البحرين أعرب خلال اللقاء الذي تم في مقر إقامته بأبوظبي، عن شكره وتقديره لرئيس الإمارات لاستضافة اللقاء الأخوي التشاوري الذي جمع عددا من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومصر، وتم اللقاء خلال استقبال العاهل البحريني، في مقر إقامته بأبوظبي، رئيس الإمارات.