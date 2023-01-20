بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، التي تخدم مصالح البلدين المتبادلة وتلبي تطلعاتهما شعبي البلدين وأجيالهما المقبلة إلى مستقبل أكثر تقدما.
وذكرت وكالة الانباء الإماراتية (وام) أن ملك البحرين أعرب خلال اللقاء الذي تم في مقر إقامته بأبوظبي، عن شكره وتقديره لرئيس الإمارات لاستضافة اللقاء الأخوي التشاوري الذي جمع عددا من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومصر، وتم اللقاء خلال استقبال العاهل البحريني، في مقر إقامته بأبوظبي، رئيس الإمارات.
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