وأضاف ميلي - في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ بعد اجتماع لقوات الدفاع الأوكرانية، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - "أنه سيكون من الصعب إخراج القوات الروسية من أوكرانيا خلال العام الجاري 2023".. وتابع قائلا "من وجهة نظر عسكرية، ما زلت أصرُّ على أنه سيكون من الصعب جداً خلال هذا العام إخراج القوات الروسية عسكرياً من كل شبر من أوكرانيا".

وأوضح رئيس الأركان المشتركة الأمريكية قائلا "ما يمكن أن يحدث هو استمرار الدفاع وتحقيق الاستقرار للجبهة، واعتقد أنه من الممكن القيام بذلك.. ويتوقف هذا على تسليم وتدريب كل هذه المعدات".