افتتاح 5 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 3 ملايين و955 ألف جنيه

أكد الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم افتتاح 5 مساجد جديدة اليوم الجمعة بمراكز دمنهور - أبو حمص - المحمودية - رشيد بتكلفة 3 ملايين و955 ألف جنيه.

وأشار إلى المساجد الجديدة التى تم إفتتاحها هى:-

-مسجد التوبة بقومبانية البرنوجي - مركز دمنهور على مساحة 188 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 300 ألف جنيه.

-مسجد الزعيرة - بطورس - أبو حمص مساحة 302 م2 وبتكلفة إجمالية 2 ملايين و100 ألف جنيه.

-مسجد الرحمن بقرية اللبان - المحمودية على مساحة 198 م2 وبتكلفة إجمالية 135 ألف جنيه.

-مسجد شهاب الدين - قرية شهاب الدين - رشيد على مساحة 248 م2 وبتكلفة إجمالية 120 ألف جنيه

-مسجد الجمعية اليونانية الشهير بنخنوخ - زاوية غزال - دمنهور على مساحة 440 م2 وبتكلفة إجمالية 300 ألف جنيه

يذكر ان خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان "ادخلوا في السلم كافة".. السلام النفسى والمجتمعى والدولى"

وأشارت خطبة الجمعة الى أن السلام غاية إنسانية نبيلة وقضية راسخة في الفكر الإسلامى

وأوضحت خطبة الجمعة إن الإسلام دين السلام، وان الله سبحانه وتعالى هو السلام، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي السلام وتحية المسلمين في الدنيا والآخرة السلام وأن الجنة هي دار السلام ، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام، والمسلم الحق يحقق السلام مع نفسه وينشر السلام في مجتمعه وفي العالم أجمع.