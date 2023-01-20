افتتاح مسجد المغفرة بعزبة أبو النور ببنى سويف بتكلفة 2.1 مليون جنيه

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ل افتتاح مسجد المغفرة بعزبة أبو النور "بعد إحلاله وتجديده" ،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 245متر وبتكلفة 2 مليون و185 ألف جنيهاً ،وذلك في حضور: حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية، النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ ، شريف يس ، أشرف مليجى نائبي رئيس المركز، الشيخ حسين سليمان مدير أوقاف الواسطى ، وقد تناولت الخطبة موضوع " السلام النفسي والمجتمعي".

وقبل أيام افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد مسجد آل حمد بقرية فاو، التابعة لمركز دشنا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، رافقه حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والشيخ تاج الدين أبو الوفا، مدير عام المنطقة الازهرية بقنا، والنائب أسامة الهوارى والنائب محمد كمال موسى، والنائب طارق سلان أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب سيد فؤاد أبوزيد عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وكبار العائلات وأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله، يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم الحنيف، فضلا عن غرس القيم الوطنية التي تدعو للعيش في محبه وسلام بين أبناء الوطن الواحد، مشيدا باهتمام الدولة، ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.