اعترافات لصوص الدراجات النارية بالسلام: نفذنا 3 جرائم بأسلوب توصيل الأسلاك

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، أقروا بارتكاب ( 3 ) وقائع سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كانت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، تمكنت من ضبط (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية) ، وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقات لذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين المخدر) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائهم بمخزن خاص به كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات ،وإتهموهم بالسرقة.