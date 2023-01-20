اليوم السابع
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استقرار أسعار الدواجن في المزارع والكيلو يسجل 57 جنيها

الجمعة، 20 يناير 2023 07:00 ص
استقرار أسعار الدواجن في المزارع والكيلو يسجل 57 جنيها دواجن
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن في الجملة تحرك إلى مستويات 57 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق ما بين 62 و65 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

 

سعر الفراخ البيضاء 57 جنيهًا، سعر الساسو 59جنيهًا، والكتكوت الساسو 8.25 إلى 8.50 جنيه وأمهات بيضاء 51 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 11.75 إلى 12 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

 

وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 86 جنيها لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 93 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 89 جنيها للكرتونة.

 

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، موعد انخفاض سعر الدواجن فى الأسواق خاصة بعد الإفراج عن الأعلاف للمزارع بصورة ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن دورات إنتاج الدواجن الجديدة ستظهر آثارها على الأسواق خلال نصف فبراير المقبل.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة أن دورة إنتاج الدواجن تترواح ما بين 38 و45 يوما وظهور الإنتاج الجديد سيكون خلال شهر تقريبا أى خلال منتصف فبراير 2023، لافتاً إلى أن تحرك الأسعار نتيجة استمرار الطلب على الدواجن وحدوث بعض التراجع فى المعروض.


الدواجن

أسعار الدواجن

سعر الدواجن

مزارع الدواجن



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