وكتب تاجاني، في تغريدة على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر"، أن زيارته إلى لمقر منظمة الفاو ومباحثاته مع مديرها العام "تعمل على تعزيز التعاون بين إيطاليا والوكالة لضمان الأمن الغذائي في أفقر مناطق العالم".



وأضاف أن إبراز أهمية حمية البحر الأبيض المتوسط، التي تعتبر إيطاليا موطنها، والتي تُعرف علميًا بأنها أحد أكثر الأنظمة الغذائية صحة في العالم، بجانب التزام إيطاليا تجاه قمة الأنظمة الغذائية القادمة، كانت هي الموضوعات الرئيسية التي ناقشها مع مدير الفاو.



ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، ونقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، أكد تاجاني أثناء حديثه مع شو على دعم الحكومة الإيطالية الكامل للمنظمة، التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرًا لها.



وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن إيطاليا تفتخر بواحدة من أهم سلاسل الإمداد الغذائي في العالم، وأن جهود الحكومة في هذا المجال أدت إلى إقامة دبلوماسية حقيقية في مجال الغذاء تطورت بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة بفضل التعاون الفني للفاو.



واختتم تاجاني وتشو اجتماعهما بالتعهد بتعزيز التعاون بين وزارة الخارجية الإيطالية ومنظمة الفاو، وذلك في ضوء رئاسة إيطاليا المقبلة لمجموعة السبع العام المقبل.