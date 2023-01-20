إنجاز 80% من مركز طبي بمدينة العبور الجديدة بتكلفة 12.3 مليون جنيه

كتب أحمد حسن

قال المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ، إنه جارٍ دفع العمل بالمركز الطبي ومبنى للإسعاف بمنطقة الـ806 عمارات بالحي الـ14 بمساحة 5780 مترا بتكلفة 12.3 مليون جنيه، وذلك لخدمة قاطني الحى ودعم المنظومة الصحية.

أضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المركز الطبي يتكون من دور أرضى ودورين ويضم ( عيادات - صيدلية - وسكن أطباء وتمريض - وغرفة أشعة - ومعمل تحاليل )، ويتكون مبنى الإسعاف من دور أرضى فقط، وجارٍ التنفيذ بنسبة إنجاز 80%، وذلك ضمن 4 مراكز طبية بالحي الـ14، وسيتم الانتهاء منها قريباً.

ووجه رئيس الجهاز، بضرورة رفع كفاءة المسطحات الخضراء وكذلك تكثيف أعمال الصيانة والنظافة لتلك المسطحات، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بعمارات النزهة بإجمالى 42 عمارة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمنطقة الـ2600 فدان.

وأشار المهندس أحمد على، إلى أنه في إطار الدور التنموي الذى ينشده جهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير الخدمات الحيوية بالمدينة، تم التوجيه بضرورة الانتهاء من الخدمات الجاري تنفيذها بالحي الـ14 بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز العبور الجديدة، إلى استمرار الأعمال الجارية بمخبز بحي الكرامة بمنطقة الـ2600 فدان، يتكون من دور أرضى على مساحة 600 متر بتكلفة مليونين و150 ألف جنيه وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 65%، مضيفاُ أنه تم التنبيه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمقر الدائم للسجل المدني على مساحة 800 متر بحى الكرامة بمنطقة الـ2600 فدان، وذلك لتسليمه لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لتوفير مختلف الخدمات التي يقدمها السجل المدنى للمواطنين.