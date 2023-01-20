إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر اندلاع حريق داخل منزلهم بدمنهور فى البحيرة

أصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق وحروق مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حريق هائل داخل منزلهم بمدينة دمنهور.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالقرب من كلية الشريعة والقانون بمدينة دمنهور وتم السيطرة عليه وإخماده من قبل قوات الحماية المدنية قبل امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة صاحب الشقة وزوجته ونجليه بحروق مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية لمكان الواقعة حدوث ماس كهربائى داخل الشقة أدى إلى نشوب الحريق الذى أدى إلى إصابة أصحابها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.