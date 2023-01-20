اليوم السابع
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الجمعة، 20 يناير 2023 10:51 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

الجمعة، 20 يناير 2023 09:38 م
إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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 أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم /الجمعة/.. فيما أصيب العشرات بالاختناق من الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "الخضر" جنوب بيت لحم.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة "التل" بالبلدة القديمة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني؛ ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم والفخذ، وعدد من المواطنين بالاختناق. 

يذكرأن، أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأربعة آخرين بالضرب، اليوم /الجمعة/، وتعرضت 15 مركبة للتحطيم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين في قرية جوريش شرق نابلس.

وقال شهود عيان إن مستوطنين قدموا صباح اليوم إلى البؤرة الاستيطانية التي شرعوا بإقامتها، الليلة الماضية على أراضي القرية المذكورة، بحماية جيش الاحتلال، وتصدا الأهالي لهم، ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شابين اثنين بالرصاص، إضافة إلى تعرض 4 شبان للضرب من قبل المستوطنين بالعصي، وتحطيم زجاج 15 مركبة بالحجارة.

وكان المستوطنون شرعوا ليل الخميس وحتى صباح اليوم /الجمعة/ في إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية جوريش.

 


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