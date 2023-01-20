إجراءات استثنائية من الخزانة الأمريكية بعد أزمة الديون.. اعرف التفاصيل

كتبت نهال أبو السعود

وصلت الولايات المتحدة للحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار، وأبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قادة الكونجرس، أن وزارتها بدأت فى استخدام إجراءات إدارة نقدية استثنائية، والتى يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو.

الإجراءات الاستثنائية هي أدوات محاسبية ومالية قد تستخدمها وزارة الخزانة لتجنب التخلف عن سداد الديون حتى يتخذ الكونجرس إجراءً بشأن حد الدين للسماح للحكومة الفيدرالية باستئناف الاقتراض ولا تدوم إلى الأبد ، ومدتها تعتمد على مقدار ما تنفقه الحكومة.

قالت شبكة فوكس نيوز انه في حين أن هناك أربعة إجراءات استثنائية للتعامل مع ازمة الديون الامريكية ، فإن وزارة الخزانة ستستخدم اثنين منها فقط للمرحلة الأولية من مواجهة الديون - صندوق G وتأخير بعض استثمارات المعاشات التقاعدية الفيدرالية التي تعمل كالاتي:

صندوق استثمار الأوراق المالية الحكومية أو G Fund

صندوق الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ، المعروف باسم G Fund ، هو صندوق تقاعد في سوق المال للموظفين الفيدراليين المسجلين في خطة توفير الادخار (TSP) الذي يتم استثماره في سندات الخزينة ذات الإصدار الخاص وبلغ رصيد صندوق G حوالي 210.9 مليار دولار في 31 ديسمبر 2022.

عندما تعمل الحكومة الفيدرالية عند حد الدين ، فإن وزارة الخزانة لديها السلطة لوقف الاستثمار الكامل في صندوق G من يوم لآخر لمنعه من تجاوز سقف الدين وبعد رفع حد الدين أو تعليقه ، يُطلب من صندوق G أن يكون كاملاً مع الفائدة ، لذلك فإن الموظفين الفيدراليين والمتقاعدين الذين يستثمرون فيه من خلال TSP لن يتأثروا في النهاية على الرغم من المناورات المحاسبية.

تعديلات المعاشات الفيدرالية للمتقاعدين وعمال البريد

يمكن للخزانة أيضًا أن تعلن عن "فترة تعليق إصدار الديون" حيث تقوم الوكالة خلالها بتأخير بعض تحركاتها المحاسبية لتحرير السيولة النقدية خلال فترة زمنية محددة. خلال هذه الفترة ، يمكن للوكالة تعليق إجراء استثمارات جديدة واسترداد بعض الاستثمارات الحالية في عدد من المعاشات الفيدرالية.

ووفقا للتقرير، القرار يؤثر على صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية (CSRDF) ، وهو صندوق المعاشات التقاعدية الرئيسي للموظفين الفيدراليين ، وكذلك صندوق المخصصات الصحية للمتقاعدين للخدمات البريدية الأصغر (PSRHBF) ، الذي يمول نفقات الرعاية الصحية لموظفي خدمة البريد المتقاعدين. يستثمر كلا الصندوقين في سندات الخزينة ذات الإصدار الخاص.