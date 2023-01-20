أهالى قرية ديمشلت بالدقهلية يناشدون حل أزمة الصرف الصحى.. والمحافظة ترد

أمنية فايد - الدقهلية - فريق المحافظات



أرسل القارئ محمد عبد الفتاح عبد الرحمن كبشة، مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص استخدام مواسير صرف صحى سيئة بشكل مؤقت، فى مشروع شركة الصرف الصحى بقرية ديمشلت بجوار المعهد الدينى التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية

وقال: "استخدام هذه المواسير السيئة لم يحل أزمة الصرف فى القرية، ما يؤدى إلى استمرار سلسلة الأمراض الناتجة عن تسرب مياه الصرف وخلطها بمياه الشرب، فضلا عن تسريبها أسفل المنازل وهو ما يهددها بالانهيار فى أى وقت".



وأكدت العلاقات العامة بمحافظة الدقهلية أنه بالعرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجه بمتابعة الشكوى والعمل على حلها لمنع تكرار تلك المشكلة.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".