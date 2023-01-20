أسعار البيض تخرج عن السيطرة بأمريكا بزيادة 138% ودعوات لفتح تحقيق

كتبت نهال أبو السعود

طالب عدد من المزارعين ورؤساء شركات المنتجات الزراعية في الولايات المتحدة لجنة التجارة الفيدرالية لدراسة أسعار البيض المرتفعة ‏بحثا عن علامات تلاعب في الأسعار من التجار، حيث يواصل الأمريكيون دفع مبالغ قياسية مقابل السلعة ‏المنزلية، وسط جدل متزايد حول قوة الشركات الكبرى في تحديد الأسعار ورفع ما يدفعه المستهلكون مقابل ‏السلع الغذائية مثلما حدث في أزمة مصانع اللحوم الأمريكية عام 2021.

ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل، مصدر القلق الأخير هو البيض ، الذى ارتفع سعره بنسبة 138% في ديسمبر ‏عن العام السابق ، إلى 4.25 دولارًا لكل دستة.

وبحسب وكالة رويترز، أشارت وزارة الزراعة الأمريكية (‏USDA‏) إلى أن تفشي إنفلونزا الطيور أحد أسباب ارتفاع الأسعار، وقالت منظمة فارم أكشن في رسالة إلى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، إن ‏هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد يجب أن تدرس أيضًا الأرباح القياسية في أكبر شركة للبيض.‏

وأعلنت إحدى الشركات، التي تسيطر على 20% من سوق بيع البيض بالتجزئة ، عن زيادة المبيعات ربع ‏السنوية بنسبة 110% وزيادة الأرباح الإجمالية بأكثر من 600% مقارنة بالربع نفسه في السنة المالية ‏السابقة ، وفقًا لإيداع الأوراق المالية والبورصة في أواخر ديسمبر. ‏

وبحسب الإيداع ، أشارت الشركة إلى انخفاض المعروض من البيض على مستوى البلاد بسبب إنفلونزا الطيور ‏التي أدت إلى ارتفاع الأسعار كسبب لمبيعاتها القياسية ولم يكن لدى الشركة أي اختبارات إيجابية لأنفلونزا ‏الطيور في أي من مزارعها.‏

ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الزراعة الأمريكية انخفض إنتاج البيض في الولايات المتحدة بنحو 5% في أكتوبر ‏مقارنة بالعام الماضى، وانخفض مخزون البيض بنسبة 29% في ديسمبر مقارنة ببداية العام.

على جانب آخر، قال مجلس البيض الأمريكى، وهو مجموعة تسويق للبيض، فى بيان إن الأسعار تعكس ‏مجموعة متنوعة من العوامل فى مقدمتها الأزمة الاقتصادية والتضخم وأن أسعار البيض بالجملة بدأت في الانخفاض.‏

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية نفق ما يقرب من 58 مليون دجاجة وديك رومي بسبب إنفلونزا الطيور أو ‏للسيطرة على انتشار الفيروس منذ بداية عام 2022 ، معظمها في مارس وأبريل ، وكان أكبر انتشار سابق ‏في عام 2015 قد قتل 50.5 مليون طائر.