5 معلومات عن استراتيجية الصناعة المقرر إطلاقها هذا العام

كتب - إسلام سعيد

أعلن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة، وفيما يلي أهم المعلومات عن استراتيجية الصناعة.

تستهدف استراتيجية الصناعة تحقيق 5 أهداف أساسية

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعى

زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%

استراتيجية الصناعة تستهف نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً

التوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل فى تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.