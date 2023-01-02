5 عادات صحية يجب أن تدمجيها في روتينك الصباحي

كتبت ايناس البنا

يمكن أن يؤدي بدء يومك بشكل صحيح إلى ضبط نغمة بقية اليوم، فيمكن أن يساعدك دمج العادات الصحية في روتينك الصباحي على الشعور بالنشاط والاستعداد للتعامل مع أي شيء يأتي في طريقك.

عادات صحية يجب أن تدمجيها في روتينك الصباحي

فيما يلي بعض الأشياء الصحية التي يجب التفكير في إضافتها إلى روتينك الصباحي وفقا لموقع " healthsite":

1. التمرين

حتى لو كانت مجرد نزهة سريعة أو تمارين الإطالة الخفيفة، فإن دمج بعض النشاط البدني في روتينك الصباحي يمكن أن يساعدك على الاستيقاظ وضخ الدم، للتمرين فوائد عديدة ، بما في ذلك تحسين الحالة المزاجية ، ومستويات الطاقة ، والوظيفة الإدراكية.

2. الترطيب

البقاء رطبًا مهم لصحتك العامة، وبدء يومك بكوب من الماء يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة والنشاط، ضع في اعتبارك الاحتفاظ بزجاجة ماء بجوار سريرك حتى تتمكن من تناول مشروب بمجرد استيقاظك.

3. وجبة الإفطار

يشار إلى الإفطار على أنه أهم وجبة في اليوم، يمكن أن يساعد تناول وجبة إفطار صحية في تحسين التركيز، والوظيفة الإدراكية ، ويمكن أن يساعد أيضًا في تنظيم الشهية ومنع الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، اختر وجبة متوازنة من الحبوب الكاملة ،والبروتين والدهون الصحية.

4. التأمل أو اليقظة

أخذ بضع دقائق للتركيز على أنفاسك أو ممارسة اليقظة الذهنية يمكن أن يساعد في تهدئة عقلك وبدء يومك بشعور من الوضوح والهدف، هناك العديد من التطبيقات والموارد المتاحة التي يمكن أن توجهك للبدء في ممارسات التأمل أو اليقظة.

5. التخطيط

يمكن أن يساعدك قضاء بضع دقائق في التخطيط ليومك على الشعور بمزيد من التنظيم والتحكم، قم بإعداد قائمة مهام أو جدول زمني لليوم المقبل، وفكر في تخصيص وقت للمهام أو الأنشطة المهمة.

من خلال دمج هذه العادات الصحية في روتينك الصباحي ، يمكنك أن تبدأ يومك في الشعور بالحيوية والتركيز والاستعداد لمواجهة أي شيء يأتي في طريقك.