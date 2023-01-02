اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 يناير 2023 06:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

5 أضعاف متوسط الاستهلاك غرامة سرقة التيار الكهربائى للمنشآت التجارية

الإثنين، 02 يناير 2023 05:52 م
5 أضعاف متوسط الاستهلاك غرامة سرقة التيار الكهربائى للمنشآت التجارية وزارة الكهرباء والطاقة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستهدف شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة شن حمالات مكثفة باستخدام حق الضبطية القضائية لضبط سارقى التيار الكهربائي بالمنشات التجارية و تحرير محاضر ضدهم لاسترداد أموال الدولة.

وفيما يلي كيفية حساب الغرامة وفقا لمعاير و ضوابط يجب معرفتها قبل سداد الغرامة ، للقطاع التجاري و كذلك المنزلى ولكن وفقا لسعر شريحة البيع المحددة لكل قطاع

1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا"

2- غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

3يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك إذا وجد مبالغة فى قيمة الغرامة.

4فى حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائى الذى تم تحرير يتم تحويل المحضر للنيابة و تصل العقوبة الى الحبس فى حالة عدم التصالح.

5- إذا تم تحويل المحضر للنيابة يتم تقديم طلب للتصالح و دفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.

6غرامات سرقات التيار الكهربائى لا يمكن تقسيطها.

7- فى حالة تكرار السرقة و تحرير محضر أخر يتم تغليظ العقوبة.

 

-و ينص قانون الكهرباء على :

1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2 -فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3 -تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

5 -فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد الاستهلاك

تطوير شبكات توزيع الكهرباء

الشركة القابضة لكهرباء مصر



الموضوعات المتعلقة

وزير الكهرباء: نسعى للوصول إلى 60% من الطاقة المتجددة وفق استراتيجية 2035

الإثنين، 02 يناير 2023 04:09 م

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": 2023 سيكون عام خروج مشروعات الهيدروجين الأخضر للنور باستثمارات 85 مليار دولار.. محمد شاكر: التوسع فى الطاقة المتجددة يتصدر أجندة الوزارة خلال العام الجديد

الإثنين، 02 يناير 2023 01:00 م

12 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكات نقل الكهرباء خلال 2022.. إنشاء 18 محطة محولات جهد فائق و17 محطة جهد عالٍ.. المتحدث باسم الوزارة: أعمال التطوير تضمن تنفيذ استراتيجية 2035 لمشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 42%

السبت، 31 ديسمبر 2022 06:00 ص

إجراءات إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.. تعرف عليها

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 06:00 ص

"معلومات الوزراء" يرصد توقعات الهيئات الدولية بشأن مصادر الطاقة المتجددة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 11:26 ص

البورصة: تنفيذ صفقة على شركة كوم أمبو للطاقة المتجددة بقيمة 136.3 مليون جنيه

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 02:00 ص

البورصة: تنفيذ صفقة على شركة كوم امبو للطاقة المتجددة بقيمة 136.3 مليون جنيه

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة