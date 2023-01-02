17 قرار غلق لمستشفيات خاصة من العلاج الحر بالقليوبية خلال شهرين.. تعرف على السبب

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور شعبان السيد وردة، حملة موسعة اعتباراً من شهر نوفمبر 2022، استهدفت كافة المستشفيات الخاصة بنطاق المحافظة، وذلك إيماءً إلى تعليمات الدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتحت رعاية الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور أميمة محمد عباس مدير عام إدارة الطب العلاجي.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم عمل 81 مرور على 59 مستشفى خاصة بنسبة 100% من المستشفيات الخاصة بالمحافظة، ونتج عن الحملة إصدار 17 قرار غلق إداري لـ17 مستشفى تدار إحداهم بدون ترخيص وغير مستوفية للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية اللازمة للتشغيل، وتم غلقها بالشمع الأحمر، ثم تم إخلاؤها ومعاينة إنهاء النشاط بها، وأصبحت مبنى خالٍ لا يقدم أي خدمات طبية ولا يطلق عليه لفظ مستشفى.

وتابع البيان، أن باقي المستشفيات تبين بها مخالفات جسيمة لأحكام القانون مثل تغيير البنية التحتية الأساسية للمستشفى، وعدم اكتمال الحد الأدنى من التجهيزات اللازمة للعمليات، وعدم اكتمال تجهيزات الإفاقة والرعاية المركزة، بالإضافة إلى عدم وجود عمالة مؤهلة ومدربة بشكل كافٍ وعدم اتباع الإجراءات القياسية بمكافحة العدوى، موضحة أنه تم بالفعل تنفيذ 11 قرار غلق وجار تنفيذ باقي القرارات، كما تم عمل محضر شرطة لأحد المستشفيات نظرا لوجود مخالفات دوائية وتعديات أخرى بالمستشفى.

كما تم إصدار 31 إنذار بتلافي السلبيات لوجود مخالفات بهذه المستشفيات، وقد تنوعت المخالفات بين عدم اتباع خط سير التعقيم أو الغسيل، وعدم اكتمال التجهيزات الطبية "الغير حيوية"، ببعض الأقسام وعدم اتباع بعض اجراءات مكافحة العدوى ووجود عمالة غير مدربة، كما تم إعادة معاينة 5 مستشفيات تم غلقهم بالشمع الأحمر بعد إصلاح المخالفات وتبين تلافي كافة السلبيات وتعديلها بـ4 مستشفيات وتجهيزهم بشكل جيد وتم التصريح بإعادة تشغيلهم.

والخامسة لم يتم التصريح بإعادة تشغيلها لعدم تلافى أغلب المخالفات الواردة بقرار الغلق، كما تم متابعة تلافي السلبيات بـ6 مستشفيات سبق وأن صدر لها قرارات إنذار بتلافي السلبيات، وتبين تلافي كافة المخالفات الواردة بالإنذار بـ5 مستشفيات، والسادسة تبين وجود بعض المخالفات بها وصدر لها إنذار ثانٍ، ومازالت الحملة مستمرة حيث أنه جارى متابعة تلافي السلبيات بكافة المستشفيات، والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القطاع الخاص بأنحاء المحافظة.

ومن ناحيته ناشد الدكتور خالد الخطيب وكيل الوزارة، الأطباء مديري وأصحاب المستشفيات الخاصة بالتعاون مع الجهات الرقابية لرفع جودة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وفى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.



أثناء المرور على المستشفيات



تشميع المستشفيات بالشمع الأحمر



تنفيذ قراراة الغلق للمستشفيات المخالفة



جانب من الحملة على المستشفيات



جانب من الحملة



خلال الحملة