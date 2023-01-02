14 قتيلا بهجوم مسلح على سجن فى المكسيك

قتل 14 شخصا بينهم 10 حرّاس بهجوم مسلّح على سجن في المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة، وفرّ ما لا يقل عن 24 سجينا.

وقال مكتب المدّعي العام في ولاية تشيهواهوا إنّ الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص، وأن الشرطة اعتقلت أربعة أفراد بمساعدة الجيش، من دون أن تحدد ما إذا كانوا سجناء هاربين أم من المهاجمين.

ونفذ الهجوم عند الفجر عندما وصل مسلحون في عربات مصفّحة وفتحوا النار على الحرّاس، فيما كان أهالي عدد من السجناء ينتظرون زيارة أقاربهم بمناسبة العام الجديد.

واستنادا إلى عناصر التحقيق الأولية، كان هدف الهجوم تسهيل هروب مجموعة سجناء.

ويضمّ السجن الواقع في مدينة سيوداد خواريز المكسيكيّة الشماليّة أعضاء من فروع مسلّحة لعصابتَي سينالوا وخواريز اللتين تتنافسان للسيطرة على المدينة منذ أكثر من 15 عاما.