اليوم السابع
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‫الرى: إزالة 6 مخالفات على نهر النيل فى محافظة أسيوط

الإثنين، 02 يناير 2023 08:51 ص
‫الرى: إزالة 6 مخالفات على نهر النيل فى محافظة أسيوط حملات إزالة على النيل - أرشيفية
‏‎كتبت أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لازالة التعديات على نهر النيل فى محافظة أسيوط، حيث تم إزالة 6 مخالفات على النهر ليصل اجمالى ما تم إزالته حوالى 79 ألف و 496 مخالفة منذ يناير 2015.
 
‏‎واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرارفى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ،مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزةالمحافظات .
 
‏‎يذكر أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .
 
‏‎يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الاشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
 
وترتكز الرؤية المستقبلية للوزارة على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيراتالمناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بهاالوزارة بما يضمن إستدامتها وتحقيق المستهدف منها.
 
 

وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

ازالة التعديات

التغيرات المناخية



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