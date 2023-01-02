اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 يناير 2023 03:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"يونهاب": كوريا الشمالية تمتلك بين 15 -60 رأسا نوويا

الإثنين، 02 يناير 2023 03:08 م
"يونهاب": كوريا الشمالية تمتلك بين 15 -60 رأسا نوويا صواريخ كوريا الشمالية
كتب- وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن تقديرات لخبراء أجانب، أن كوريا الشمالية لديها 15-60 رأسا نوويا.

وذكرت الوكالة، وفقا لمجلة "Bulletin of the Atomic Scientists" الأمريكية، أنه اعتبارا من سبتمبر الماضي، كان لدى كوريا الشمالية 20-30 رأسا نوويا جاهزا لصواريخ متوسطة المدى.

وأفاد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) في يونيو من العام الماضي بأن كوريا الشمالية تمتلك 20 سلاحا ولكن لديها المواد، وهي اليورانيوم 235 والبلوتونيوم 239، لبناء 45 إلى 55 قطعة أخرى.

من جهتهم أفاد خبراء يابانيون من مركز الأبحاث لإلغاء الأسلحة النووية (RECNA) في تقريرهم عن المواد النووية في العالم لعام 2022 بأن كوريا الشمالية لديها 40 رأسا حربيا حتى يونيو.

كما صرح المعهد الأمريكي للدراسات الاستراتيجية الوطنية (INSS)  في معهد الدفاع الوطني الأمريكي أنه اعتبارا من نوفمبر 2020، كان لدى بيونج يانج 15-60 رأسا نوويا.


وكالة أنباء يونهاب

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

رؤوس نووية

اسلحة نووية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة