"يونهاب": كوريا الشمالية تمتلك بين 15 -60 رأسا نوويا

كتب- وكالات

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن تقديرات لخبراء أجانب، أن كوريا الشمالية لديها 15-60 رأسا نوويا.

وذكرت الوكالة، وفقا لمجلة "Bulletin of the Atomic Scientists" الأمريكية، أنه اعتبارا من سبتمبر الماضي، كان لدى كوريا الشمالية 20-30 رأسا نوويا جاهزا لصواريخ متوسطة المدى.

وأفاد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) في يونيو من العام الماضي بأن كوريا الشمالية تمتلك 20 سلاحا ولكن لديها المواد، وهي اليورانيوم 235 والبلوتونيوم 239، لبناء 45 إلى 55 قطعة أخرى.

من جهتهم أفاد خبراء يابانيون من مركز الأبحاث لإلغاء الأسلحة النووية (RECNA) في تقريرهم عن المواد النووية في العالم لعام 2022 بأن كوريا الشمالية لديها 40 رأسا حربيا حتى يونيو.

كما صرح المعهد الأمريكي للدراسات الاستراتيجية الوطنية (INSS) في معهد الدفاع الوطني الأمريكي أنه اعتبارا من نوفمبر 2020، كان لدى بيونج يانج 15-60 رأسا نوويا.