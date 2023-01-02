وكيل زراعة دمياط يتفقد محصول الفول البلدى ويوجه باتباع أساليب الزراعة الحديثة

دمياط - هيثم مراد

تفقد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، عددا من القري، وذلك لمتابعة الحاصلات الزراعية الشتوية على رأسها زراعات الفول البلدى.



وتضمنت الجولة فحص جودة الزراعات المتواجدة داخل قري دمياط، فضلا عن متابعة التزام المزارعين بالقيام باتباع أساليب الزراعة الحديثة من أجل تطوير الإنتاج للفدان، فضلا عن متابعة توفير الأسمدة التي يتطلبها المزارعين وكذلك متابعة عمليات الري وكيفية التصدي الآفات التي تصيب محصول الفول.



وشدد وكيل زراعة دمياط، على ضرورة اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة، موضحا أهمية هذا الأمر فى تطوير إنتاجية الفدان، لافتا إلي أن تلك الأساليب تسهم في تخفيف فرص الإصابة. بالافات التى تؤرق المزارعين خاصة مع زراعة الحاصلات الشتوية وزراعات الفول البلدي تحديدا، والتي شهدت تطورا كبيرا عن الأعوام الماضية عقب الانتهاء من مشروعات تبطين الترع والذي ساهم بشكل كبير في إنهاء تزكات الري والتي كانت تمثل عائقا أمام المزارعين في دمياط.



وأضاف المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن أزمات الري التي كانت تؤرق مزارعين دمياط لم تعد متواجدة حاليا، مشيرا إلي أن مشروعات تبطين الترع أسهمت بشكل كبير في تلاشي تلك الأزمات.



وتابع وكيل زراعة دمياط أيضا ما تم إنجازه بشان "كارت الفلاح" والذي انطلق لتنظيم العمل بين المزارعين والجمعيات الزراعية في توزيع الأسمدة وكذلك كافة مستلزمات الزراعة المطلوبة.



وشدد أيضا علي أهمية عقد الندوات التوعوية التي توضح طرق الزراعة المثالية، إضافة إلي تنظيم الجولات الميدانية لمتابعة مشاكل المزارعين على أرض الواقع والتعامل معها بشكل فوري، مؤكدا أهمية تلك الندوات في تطوير الزراعات داخل المحافظة.

