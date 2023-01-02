وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن جاهزية المحافظة لاختبارات الفصل الدراسى الأول

كفر الشيخ – محمد سليمان

شارك محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بكفرالشيخ برئاسة الدكتور طارق عمارة، رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بوزارة التربية والتعليم، وحضور محمد الدفراوي، الموجه العام، والمهندس محمد رمضان سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ، وأعضاء المجلس، بقاعة نقابة المعلمين بكفرالشيخ وتناول الاجتماع مناقشة جدول الأعمال.

وبدأ الاجتماع بتأبين فقيد المجلس المرحوم أشرف العباسي، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة مطوبس، حيث وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روحه، وتم تقديم درع المجلس و المصحف الشريف لأسرة المرحوم تسلمها ابنته رولا أشرف ، وألقى جميع أعضاء المجلس بإلقاء كلمات عن شخصيته والشهامة والرجولة والتلقائية والمرح والجد في طلبات إدارته ومساندته للعملية التربوية والتعليمية ومواقفه الثابتة في الحق، وترحم الجميع على الفقيد.

وتم عرض الموقف المالي للمجلس عن العام الحالي، وتكريم المجلس لطارق خطاب، المراقب السابق لبلوغ السن القانونية، وذلك بتسليمه درع المجلس والمصحف الشريف، وتمت مناقشة استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول ودور مجالس الأمناء فيها.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على تجهيز قوائم المراقبين والملاحظين للجان الشهادة الاعدادية وتدويرهم على الإدارات التعليمية بحيث يكون كل منهم مراقباً أو ملاحظا خارج نطاق الإدارة التعليمية التابع لها، وكذلك تشكيل مركز توزيع الأسئلة ليتسلم عضو الأسئلة من المركز الرئيسي ويقوم بتسليمه لمقر اللجنة الامتحانية، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع الجهات المعنية لحماية اللجان من الخارج، مشيراً إلى ضرورة مشاركة مجالس الأمناء والآباء والمعلمين في توفير الجو المناسب خارج أسوار اللجان.

وأكد الدكتور طارق عمارة على ضرورة مشاركة مجالس أمناء المدارس في المساعدة على اجتياز أي عقبات وتوفير سبل الأمان للطلاب والمراقبين والملاحظين من خارج أسوار اللجان، مشيرا إلى أنه تم عرض تقارير أعضاء المجلس بخصوص الأبنية التعليمية في حضور مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ، وعرض خطة الهيئة لإحلال وتجديد وصيانة المدارس، وقام بالرد على جميع التساؤلات والاستفسارات وتم تقديم مذكرات لسيادته لدراستها والرد على ما جاء بها.

وتناول الدكتور طارق عمارنة رئيس المجلس ما انتهى إليه اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وجدد أعضاء المجلس بتجديد الثقة في هيئة مكتب المجلس متمثلة في الدكتور طارق عمارة ،رئيساً للمجلس، وعلاء جعفر، نائباً لرئيس المجلس، وغادة النحاس، مراقباً مالياً للمجلس، وتناول المجلس بعض الموضوعات التي تخص العملية التربوية والتعليمية بالإدارات التعليمية.