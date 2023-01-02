وكيل الصحة بالإسماعيلية: استمرار الحملات الرقابية على الأغذية فى الأسواق

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، استمرار الحملات على المنشات الغذائية، وذلك لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق، حيث شن مكتب الأغذية بادراه التل الكبير الصحية عده حملات متتابعة على بعض المنشات الغذائية .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ، ان تلك الحملات على الأسواق والمحلات التجارية تم المرور على 12 منشأه غذائية تنوعت بين بقالة ومطاعم وسيارات أسفرت عن إعدام 10 كيلو من السلع منتهية الصلاحية ومتغيره الخواص الطبيعية، وتحرير 7 محاضر جنحة صحية منها 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر لعدم نظافة المنشأه.

وقال الدكتور علي حطب، إن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي والدكتور عبد الرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير الصحية، ومحمد عبدالعظيم مراقب أول الأغذية، ومحمد حسن، ومحمد إبراهيم مراقب أول تغذية بإدارة التل الكبير الصحية.

وأوضح الدكتور علي حطب، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.



