اليوم السابع
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وفاة شاب بعد 53 يوما من تعرضه لحادث تصادم ميكروباص بدراجة نارية بالغربية

الإثنين، 02 يناير 2023 03:02 م
وفاة شاب بعد 53 يوما من تعرضه لحادث تصادم ميكروباص بدراجة نارية بالغربية جثة _أرشيفية
الغربية مصطفى عادل 

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لفظ الشاب فتحي القطوري مقيم قرية سجين مركز قطور بمحافظة الغربية أنفاسه داخل العناية المركزة بالمستشفي بعد 53 يوما قضاها إثر تعرضه لحادث تصادم ميكروباص بدراجة نارية يقودها دخل على اثرها في غيبوبة تامة.
 
وشيع أهالي قريته جنازته لمثواه الأخير بعد إنهاء إجراءات الدفن وسط حالة من الحزن التي خيمت على أهل القرية. 
 
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا قطور، وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية وإصابة شاب باصابات خطيرة، وتم نقله للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
وكان قد لقي شخص مصرعه، وأصيبت زوجته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، في حادث تصادم ميكروباص بدراجة نارية على طريق طنطا محلة منوف وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا محلة منوف.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية، وأسفر الحادث عن مصرع قائد المركبة وإصابة زوجته بإصابات متفرقة، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ الجثة للمشرحة ونقل المصابة للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
وكانت قرية محلة أبو على التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قد شهدت العثور على جثة لمواطن يبلغ من العمر 50 عاما في مياه الهاويس، وتم إخطار الشرطة بالواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا إخطارا بالعثور على جثة لشخص طافيه على مياه الهاويس، بقرية محلة أبو على.

 


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