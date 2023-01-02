وصول القطارين الثالث والرابع من قطارات تالجو الفاخرة لميناء الإسكندرية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أعلن المهندس كامل الوزير- وزير النقل وصول القطارين الثالث والرابع لميناء الإسكندرية من قطارات تالجو الفاخرة، ضمن العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة تالجو الأسبانية لتوريد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري ) بإجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، كما أنه من المخطط وصول باقي القطارات تباعاً، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار التطوير والتحديث الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة.

وأكد وزير النقل أنه سيتم نقل القطارين الى ورش التالجو بورش فرز القاهرة لتجهيزهم بمعرفة الخبراء والمهندسين والفنيين الأسبان والمصريين لتشغيلهم تجريبيا بدون ركاب طبقاً لمعايير السلامة العالمية، ثم تشغيلهم بالركاب في الموعد المخطط، مشيرا إلى انه تم تشغيل أول قطار من هذه القطارات الفاخرة على خط القاهرة الإسكندرية وجاري الاستعداد للتشغيل التجريبي بدون ركاب للقطار الثاني.

وأشار الوزير إلى أنه مع توالي وصول القطارات سيتم تشغيل عدد من القطارات على خط القاهرة / أسوان لخدمة أهالى الصعيد خلال الفترة القادمة إلى جانب تشغيل عدد من القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية، وحيث تعد قطارات تالجو نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر ، حيث تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

جدير بالذكر أن كل قطار من قطارات تالجو يتكون من عدد 15عربة (5 عربات درجة أولى+ 8 عربات درجة ثانية + عربة بوفيه + عربة قوى) وأن هذه النوعية من القطارات تمتاز بتقنيات حديثة متطورة و بسرعة تشغيل عالية تصل الي 160 كم / ساعة ووجود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم بالاضافة الى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.