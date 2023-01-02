وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان مواقع عمل مشروع القطار الكهربائى السريع بقنا

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مسار الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع "أكتوبر /الأقصر/ أسوان/ أبوسمبل"، والذى يبلغ طوله 1100 كم، وذلك فى المسافة من مركز أبو تشت شمال محافظة قنا حتى طيبة بمحافظة الأقصر، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا.

وقال محافظ قنا، أن مشروع القطار الكهربائى السريع أحد أهم المشروعات العملاق التى نفذتها الدولة المصرية، خاصة أنه يعد بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات داخل مصر.

وأضاف الداودى، بأن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومى العملاق كونه أحد شرايين التنمية الذى يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة فى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تسهم بدورها فى تسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة، ومن ثم دفع عجلة الاستثمار بمحافظات صعيد مصر.

يذكر أن منظومة القطار الكهربائى السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الاخضر المستدام فى مصر وستغطى أنحاء الجمهورية، وبالتالى ستسهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، من خلال شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10آلاف كم.