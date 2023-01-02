اليوم السابع
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وزير الطيران: مطار القاهرة شهد الجمعة الماضية أعلى معدل تشغيل

الإثنين، 02 يناير 2023 12:54 م
وزير الطيران: مطار القاهرة شهد الجمعة الماضية أعلى معدل تشغيل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران
كتب محمود عبد الغني

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صرح الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أن يوم الجمعة الماضية شهد مطار القاهرة الدولي، أعلى معدل حركة تشغيل له، ليختتم عام 2023 بمعدل تشغيل مرضى للحركة الجوية.
 
وقال الفريق عباس حلمي، خلال لقاءه مع محرري وزارة الطيران المدني، أن مطار القاهرة شهد مغادرة وسفر 77 ألف راكب يوم الجمعة الماضية، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد وإجازات الكريسماس.
 
وأوضح وزير الطيران، أن ما يشهده قطاع الطيران المدني، من تطويرات خلال الفترة الحالية والفترات السابقة هو استكمال لما سبق، مؤكدا على استمرار مسيرة التطويرات والتوسعة التي تجرى داخل المطارات المصرية بما يتواكب مع زيادة الحركة.
 
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

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