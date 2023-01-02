وزير الدفاع الفرنسي: تكليفات رئاسية لصياغة برنامج تعاون عسكري مع لبنان

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أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن لديه تكليفا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصياغة برنامج تعاون عسكري مع لبنان للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره بما يزيد من قدرات الجيش اللبناني خصوصًا في مجال رفع قدرة القوات البحرية اللبنانية.



جاء ذلك في تصريح للوزير اليوم الاثنين خلال لقائه بوزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم بمقر وزارة الدفاع اللبنانية باليرزة بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو والوفد المرافق.



وأكد الوزير الفرنسي استمرار دعم بلاده للبنان وتطلعه لنهوضه، مركّزًا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية.. وتطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، لافتًا في هذا الإطار إلى أهمية التعاون من أجل مكافحتها.



وأشار الوزير الفرنسي إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي للوضع في لبنان.



وتناول اللقاء بحث في العلاقات التاريخية التي تربط ما بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما ما يتعلق بالدعم الفرنسي المستمر للقوات المسلحة اللبنانية.