اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 يناير 2023 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التضامن تناقش مع مدير إدارة الإشارة سبل الاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

الإثنين، 02 يناير 2023 12:39 م
وزيرة التضامن تناقش مع مدير إدارة الإشارة سبل الاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ جانب من اللقاء
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للاستفادة من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة فى دعم استراتيجية رقمنة الدولة والتحول الرقمى الآمن ضمن رؤية مصر 2030 ، ألتقى اللواء أركان حرب بكر البيومى مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بالدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى .
 
تضمن الاجتماع استعراض امكانيات الشبكة الوطنية المُوحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتى توفر جميع الاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة لصالح كافة الجهات الإدارية بالدولة .
 
وأشار مدير الإشارة إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين البنية التحتية المعلوماتية، واستكمال خدمات وإمكانيات الشبكة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة .
 
من جانبها أشادت وزيرة التضامن الإجتماعى بهذا المشروع القومى الذى يحفظ خصوصية بيانات الدولة ولاسيما الخدمات المتعددة للوزارة، والذى يهدف لبناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية.
 
حضر الاجتماع اللواء عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، وعدد من مسئولى وزارة التضامن الإجتماعى .
 

الشبكه الوطنيه

شبكه الطواري

نيفين القباج

الاشاره



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة