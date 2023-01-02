وزارة الهجرة تتابع شكوى لسيدة مصرية فى مستشفى بسلطنة عمان

كتب ـ محمود راغب

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي شكوى من حجاجي عبد الحكم عبد الحليم، بوقوع حادث سيارة لشقيقته سحر عبد الحكم عبد الحليم، التي تعمل معلمة بسلطنة عمان، ومحجوزة بمستشفى الرستاق في محافظة جنوب الباطن بحالة حرجة، وتخضع لرقابة الأجهزة الطبية وفي غيبوبة كاملة منذ عشرة أيام.

وطالب حجاجي عبد الحكم بنقل شقيقته إلى المستشفى السلطاني فى مسقط أو المستشفى الجامعي فى عمان على نفقتهم الشخصية؛ لما بها من إمكانيات قادرة على علاج شقيقته، مشيرا إلى أنه قد تواصل مع السفارة المصرية بعمان ولكن لم يتم الاستجابة له.

وعلى الفور قامت وزارة الهجرة بالتواصل مع السفارة المصرية بمسقط،حيث أكد السفير خالد راضي، سفير مصر في سلطنة عُمان، أن السفارة المصرية تتابع الحادث منذ اليوم الأول مع أعضاء الجالية بمحافظة جنوب الباطن، بجانب التواصل المستمر مع الطبيب المعالج.

وأكد السفير خالد راضي، أنه نظرا لصعوبة الحالة انتقل طبيب استشاري من مسقط للتدخل الجراحي، والحمد لله تحسنت الحالة، إلا أن وضعها ما زال لا يسمح بالنقل، بحسب توصيات الأطباء، مضيفا أن أحدا من أسرتها لم يتواصل مع السفارة حتى الآن.

وأشار السفير خالد راضي، أن (شقيق المصابة)، حضر للسلطنة بعد التواصل مع أبناء الجالية بالمحافظة التي وقع بها الحادث، كما أن لها شقيقة تعيش في سلطنة عمان وملازمة لشقيقتها، مؤكدا أن مستشفى الرستاق مستشفى جيد والمحافظة التي تقع فيها تعد من أكبر محافظات السلطنة وبها أطباء مصريون وعمانيون متميزون جدا.

وأضاف أنه في حالة استقرار الرأي الطبي على إمكانية نقلها، فسيتم التدخل الفوري والقيام بذلك.

وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي، أن مصر في خدمة أبنائها، وأننا حريصون على متابعة شكاوى المصريين بالخارج والاطمئنان عليهم، وبالتنسيق والتكامل التام مع وزارة الخارجية وسفاراتنا في مختلف الدول.