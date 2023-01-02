ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 2/1/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الاثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 47: 2
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:29
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:03
موعد صلاة العصر 2:49
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:32 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:15
موعد صلاة الظهر 11:54 م
موعد صلاة العصر 2:42 م
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:24 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:03
وقت صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 2:40 م
وقت صلاة المغرب 5:00 م
وقت صلاة العشاء 6:20 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 51: 2
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:30
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