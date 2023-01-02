اليوم السابع
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نقص فيتامين ب 12.. علامات وأعراض صامتة يجب ألا تتجاهلها أبدًا

الإثنين، 02 يناير 2023 07:00 م
نقص فيتامين ب 12.. علامات وأعراض صامتة يجب ألا تتجاهلها أبدًا فيتامين ب
كتبت ايناس البنا

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فيتامين ب 12 عنصر غذائي مهم يساعد الجسم في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية وخلايا الدم، كما أنه يساعد الجسم على صنع الحمض النووي ، وهو المادة الوراثية في جميع خلاياك، النقطة التي يجب ملاحظتها هنا هي أن الجسم لا يستطيع صنع هذا الفيتامين بمفرده، تحتاج إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 للحصول عليه.
 

ما هو نقص فيتامين ب 12؟

يحدث العجز عندما يكون هناك فجوة في الإنتاج، وبالمثل ، يحدث نقص فيتامين ب 12 عندما لا يتلقى الجسم ما يكفي من الفيتامينات من الأطعمة التي تتناولها. فيتامين ب 12 عنصر غذائي مهم يساعد جسمك على تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي ، المادة الوراثية في جميع خلاياك. يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى مشاكل جسدية وعصبية ونفسية.  
 

ما الذي يسبب نقص فيتامين ب 12؟

وفقا لموقع " healthsite"، بعض العوامل التي تساهم بشكل كبير في نقص فيتامين ب 12 هي نقص الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي ، والتهاب المعدة أو التهاب جدران المعدة ، والأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الخبيث ، ومشاكل الجهاز الهضمي ، واضطراب الكحول ، إلخ.
أعراض نقص فيتامين ب 12
تتضمن بعض الأعراض الصامتة والتحذيرية لنقص فيتامين ب 12 الشعور بالضعف الشديد أو التعب والغثيان والقيء والإسهال وفقدان الشهية وفقدان الوزن المفاجئ والتهاب الفم أو اللسان والجلد المصفر وما إلى ذلك.  
 

أعراض غير عادية لنقص فيتامين ب 12

تتضمن بعض العلامات والأعراض غير المعتادة لهذه الحالة فقدان البصر ، أو التنميل أو الوخز في اليدين والقدمين ، أو الارتباك أو ضباب الدماغ ، وصعوبة الكلام ، والشعور بالاكتئاب ، والشعور بالضيق ، وتغير السلوك.
 

ما هو فيتامين ب 12

أعراض نقص فيتامين ب 12

أعراض غير عادية لنقص فيتامين ب 12



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