نقص فيتامين ب 12.. علامات وأعراض صامتة يجب ألا تتجاهلها أبدًا

كتبت ايناس البنا

فيتامين ب 12 عنصر غذائي مهم يساعد الجسم في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية و خلايا الدم ، كما أنه يساعد الجسم على صنع الحمض النووي ، وهو المادة الوراثية في جميع خلاياك، النقطة التي يجب ملاحظتها هنا هي أن الجسم لا يستطيع صنع هذا الفيتامين بمفرده، تحتاج إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 للحصول عليه.

ما هو نقص فيتامين ب 12؟

يحدث العجز عندما يكون هناك فجوة في الإنتاج، وبالمثل ، يحدث نقص فيتامين ب 12 عندما لا يتلقى الجسم ما يكفي من الفيتامينات من الأطعمة التي تتناولها. فيتامين ب 12 عنصر غذائي مهم يساعد جسمك على تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي ، المادة الوراثية في جميع خلاياك. يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى مشاكل جسدية وعصبية ونفسية.

ما الذي يسبب نقص فيتامين ب 12؟

وفقا لموقع " healthsite"، بعض العوامل التي تساهم بشكل كبير في نقص فيتامين ب 12 هي نقص الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي ، والتهاب المعدة أو التهاب جدران المعدة ، والأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الخبيث ، ومشاكل الجهاز الهضمي ، واضطراب الكحول ، إلخ.

أعراض نقص فيتامين ب 12

تتضمن بعض الأعراض الصامتة والتحذيرية لنقص فيتامين ب 12 الشعور بالضعف الشديد أو التعب والغثيان والقيء والإسهال وفقدان الشهية وفقدان الوزن المفاجئ والتهاب الفم أو اللسان والجلد المصفر وما إلى ذلك.

أعراض غير عادية لنقص فيتامين ب 12

تتضمن بعض العلامات والأعراض غير المعتادة لهذه الحالة فقدان البصر ، أو التنميل أو الوخز في اليدين والقدمين ، أو الارتباك أو ضباب الدماغ ، وصعوبة الكلام ، والشعور بالاكتئاب ، والشعور بالضيق ، وتغير السلوك.