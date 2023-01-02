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نظر محاكمة صاحب كافيه قتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى النزهة.. اليوم

الإثنين، 02 يناير 2023 09:00 ص
نظر محاكمة صاحب كافيه قتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى النزهة.. اليوم محكمة - أرشيفية
كتب: عبد الله محمود

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تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، محاكمة صاحب كافيه، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية، بعد أن طعنها بسلاح أبيض "سكين" في أنحاء متفرقة في الجسد.
 
كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وكان فريق من رجال المباحث، أستمع لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قتلها مستخدما سلاح أبيض، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالة الزوج إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

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