"نتوحد من أجلهم".. استمرار فعاليات مراكز التوحد بالشرقية

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، على استمرار فعاليات تدريب أطفال التوحد تحت شعار (نتوحد من أجلهم) بمركزي شباب ديرب نجم وناصر بالزقازيق، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة الوزارة للاهتمام بأطفال التوحد، والحرص على دمجهم مع المجتمع سواء في المدرسة أو المنزل ومساعدتهم في تعلم طرق التعامل مع الآخرين بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الفعاليات شملت تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بمشاركة البنين والبنات من مركزي الشباب وتحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقا للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوي القدرات والهمم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية.

وبدوره أشاد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءاً لا يتجزأ منه، مؤكد على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع وخاصة ذوي القدرات والهمم وذلك بدمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.