نائب محافظ البحيرة توجه بتوطين الصناعات الخشبية وتقديم التيسيرات للمستثمرين

البحيرة - فريق المحافظات

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الجهات التنفيذية، بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترضهم من معوقات، ودعم جهود الدولة لتوطين الصناعات من خلال المرونة التسهيلات فى إقامة المشروعات الجديدة.



مشيرة إلى التيسيرات الجديدة للمستثمرين التى تم إتاحتها ومنها الرخص الذهبية والتى لا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والإستثمار.



وشددت نائب محافظ البحيرة على أهمية دور مركز تحديث الصناعات بوزارة التجارة والصناعة فى تعميق التصنيع المحلي وإقامة قاعدة صناعة قوية قادرة على تحقيق الهدف منها عن طريق اختيار منتجات تساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية.



كما وجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة الالتزام بما ورد فى نموذج تحديث الصناعات وذلك للعمل على توفير البدائل المحلية من الصناعات طبقاً لاحتياج السوق المحلي وتوطين الصناعة الوطنية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته نائب محافظ البحيرة مع اعضاء لجنة الاستثمار بالمحافظة بحضور اللواء احمد عباس السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد .



وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الفرص الاستثمارية الواردة فى نموذج تحديث الصناعات بنطاق المحافظة بقطاعات (الصناعات الهندسية - الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية - الصناعات الكيماوية - الصناعات النسيجية - الصناعات الطبية - صناعات الطباعة والتغليف - صناعات مواد البناء والصناعات المعدنية ).



كما تم خلال الاجتماع التوجيه بالاستثمار فى قطاع الصناعات الخشبية المختلفة حيث تعد البحيرة من أولى المحافظات فى مجال إنتاج الخشب من المخلفات الزراعية كقش الأرز بمصنع إنتاج الألواح الخشبية بإدكو لإنتاج الألواح الخشبية MDF متوسطة الكثافة من قش الأرز والذي تنفرد به محافظة البحيرة، حيث يعد المشروع هو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط والثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ويقام وفقاً لأحدث المواصفات الأوروبية والتكنولوجيا العالمية بتكلفة إجمالية 5 مليار جنية والذي يسهم فى خفض نسبة الإنبعاثات الكربونية، وسد إحتياجات السوق المحلى المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية.



يذكر أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على إقامة 18 مشروعا فى مجال الإستثمار الصناعي والزراعي والحيواني والداجني، بإجمالي إستثمارات تتجاوز 164 مليون جنيه وتوفر 420 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة.



وتم الإعلان عن بدء تلقي طلبات من المستثمرين الراغبين في الحصول على تخصيص أراضي بالمناطق الصناعية بمركزي وادي النطرون وحوش عيسى.



وتتم عملية التخصيص بنظام التملك أو نظام حق الإنتفاع والذي يتم تطبيق لأول مرة في نظام تخصيص الأراضي، وذلك في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات للمستثمرين الجادين.



