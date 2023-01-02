ميناء بورسعيد السياحي ينتظر وصول أكبر مكتبة عائمة فى العالم.. اعرف التفاصيل

بورسعيد - محمد عزام

شهران من الانتعاشة يعيشها الميناء السياحي في محافظة بورسعيد، بتوافد الأفواج السياحية التي وصلت أعدادها إلى ما يقرب من 9 آلاف سائح، وفي بشرى سارة لمحبي القراءة تصل أكبر مكتبة عائمة على مستوى العالم إلى الميناء السياحي أول يناير المقبل للعام الجديد 2023.

وتنتظر محافظة بورسعيد، وصول سفينة "لوجوس هوب" باعتبارها أكبر مكتبة عائمة في العالم، وتستهدف بما تضمه من ثروة ثقافية لنشر الثقافة في العالم والتشجيع على القراءة، ولذلك تتنقل سنوياً بين عشرات البلدان حول العالم، حتى أن غالبية صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدأت تحتفل في منشورات لها بقرب وصول السفينة المكتبة.

يتزامن ذلك مع الإنتعاشة التي يعيشها الميناء السياحي ببورسعيد والتي افتخر أهلها بعبارة قائلين فيها : " السفن عندنا بتركن على رصيف الشارع"، دليلاً على عودة الحياة السياحية وتوافد الأفواج من كل دول العالم حتى أن سفن الرحلات السياحية الشهيرة كررت رحلاتها في شهرين، وهو ما يدل على نجاح هذه الرحلات مع اختلاف الوفود السياحية وجنسياتهم.

كانت من بين السفن التي تم استقبالها ببورسعيد السفينة الشهيرة بسفينة الأحلام، بالإضافة إلى يخت سياحي ذو طراز معماري رائع، مما منح أهالي المحافظة بشكل عام والعاملين في المجال السياحي بشكل خاص حالة من البهجة والسعادة، ومن مظاهر التفاؤل بالخير، تواجد العشرات من الحمام لأول مرة في "ساحة مصر" - ذلك الميدان المواجه لمدخل الميناء السياحي.

السفينة AMERA في رحلتها الأولى

استقبل ميناء بورسعيد السياحى، السفينة السياحية AMERA ، قادمة من ميناء الأسكندرية وعلى متنها 409 سائحا و398 طاقم بحارة، ضمن برنامجها السياحي في عدد من موانئ دول العالم.

استقبال 292 سائحا

استقبلت السفينة 292 سائحا صعدوا على متنها فور عودتهم من جولاتهم السياحية بمحافظة الإسكندرية، وغادرت السفينة الميناء أمس ضمن قافلة الجنوب متوجهة إلى ميناء الغردقة، لاستكمال باقي رحلتها السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

تاريخ السفينة السياحية

وتُعتبر هي سفينة ركاب سياحية تديرها شركة Phoenix Reisen بنيت عام 1988 أي منذ 34 عاما وتم تجديدها في عام 2019 تحتوي على 9 طوابق بالإضافة إلى، سطح الكورنيش والمراقبه أعلى الجسر على متن السفينة AMERA وتوجد مكتبة واستوديو للطهي ومطاعم حديثة وغرفة ملكية وصالات مختلفة لمشاهدة البحر، بانوراما لاونج وتضم مرفق ساونا ومنطقة رياضية صغيرة وصالونا للتجميل وتصفيف الشعر. وفي المنطقة الخارجية يوجد أيضا حمام سباحة.

السفينة السياحية AEGEAN ODYSSEY

وفي رحلتها الثانية لمصر، رست السفينة السياحية AEGEAN ODYSSEY بميناء بورسعيد السياحي، ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر توافدها إلى الميناء حتى نهاية شهر ديسمبر، وعلى متنها 218 راكبا، 146 بحرى من مختلف الجنسيات ،ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد".

بُنيت السفينة في الأصل كعبارة، وتم تحويلها إلى سفينة سياحية في عام 1988 وأعيد بناؤها بشكل كبير مرة أخرى في عام 2010، كما تدار بواسطة شركة VOYAGES TO ANTIQUIYY تتضمن 8 طوابق تستوعب 380 راكبا وقاعة محاضرات ومناطق جديدة لتناول الطعام.

واستقبل الميناء السياحي، السفينة السياحية ARTANIA، قادمة من ميناء الإسكندرية وعلى متنها 505 سائحين و456 طاقم بحارة، وذلك ضمن برنامجها السياحي في عدد من موانئ دول العالم.

هذا وقد تم بناء هذه السفينة السياحية الفاخرة عام 1984، ومملوكة لشركة Artania Shipping Company GmbH وتديرها شركة "فونيكس رايزن" الألمانية للرحلات البحرية، وتستوعب 1260 راكبًا ويخدمها طاقم مكون من 537 شخصًا، مزودة بـ 8 طوابق، بإجمالي 594 كابينة.

استقبال كريستال السماوية

كما استقبل ميناء بورسعيد السياحي، السفينة CELESTYAL CRYSTAL "كريستال السماوية"، وجنسيتها مالطا، وعلى متنها 694 راكب من جنسيات و413 بحرى وطاقم بحاره، وهى بطول 134 متر ،وعرضها25 متر،وغاطسها 6.1 متر كما تبلغ حمولتها الكلية25611 طن ، قادمة من ميناء بيريوس باليونان.

وغادرت عقب عودة 645 سائحا من رحلتهم إلى القاهرة بعد زيارة المناطق الأثرية والمتاحف المختلفة، فيما قام بعض أفراد الطاقم والركاب بجولات حرة غير منتظمة داخل محافظة بورسعيد.

وفي المرة الثانية خلال نفس الأسبوع، كان على متنها 658 راكبا و408 أفراد طاقم السفينة قادمة من ميناء بيريوس باليونان، وغادر الركاب السفينة متجهين إلى محافظة القاهرة، وقاموا برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية.

وتكررت الرحلة للمرة الثالثة، وعلى متنها 614 سائحا من جنسيات مختلفه قادمة من ميناء بيريوس باليونان، وفي الرابعة كان على متنها 1070 راكبا من بينهم 663 سائحا و407 طاقم السفينة، من مختلف جنسيات العالم.

وبدأت السفينة، كعبّارة ركاب في عام 1980 - تم تحويلها إلى سفينة سياحية في عام 1986، وانطلقت السفينة في عام 1992 بواسطة مصنع سفن "شيخاو سيبيك" في بريمر هافن، ألمانيا، حيث صممت على جسد سفينة قديمة كانت تسمى "سالي الباطروس" واقتنتها شركة Celestyal Cruises ومقرها اليونان، وتعمل كفندق عائم مزود بصالات حمامات سباحة، ومنتجع صحى وساونا، ومركز للياقة والألعاب الرياضية، كما تعرض فيها برامج ترفيهية غنائية وراقصة.

ووصلت أيضاً خلال هذه الفترة، الباخرة السياحية "الروح الفضية" Silver Spirit، إلى ميناء بورسعيد السياحي، والقادمة من ميناء الإسكندرية متجهة لميناء سفاجا وعلى متنها 565 سائحا إنجليزيا وأمريكيا، بالإضافة إلى 409 بحريين من طاقم السفينة ضمن سياحة اليوم الواحد.

وتُعد الباخرة من أحدث وأكبر سفن عائلة Silversea التي بُنيت عام 2009 وتم تجديدها فى عام 2018 بتصميم إيطالي وأسلوب عصري أنيق، وتضم السفينة 9 طوابق تتسع لاستيعاب 608 راكباً، وتعمل كفندق عائم مزود بصالات ترفيهية وحمامات سباحة،ومنتجع صحي وساونا، ومركز للياقة والألعاب الرياضية.

كما استقبل الميناء السياحي، السفينة السياحية Aegean odyssey التى ترفع علم "مالطا " وعلى متنها 150 راكبا وبحَارا من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد"، ويبلغ طولها 115 مترًا والعرض 20 مترا وغاطس 6.8 متر، وأقلت 288 راكبا كانوا في رحلة بمدينة الإسكندرية .

وشهد ميناء بورسعيد السياحى، استقبال السفينة VARIETY VOYAGER التى ترفع علم جزر المارشال وعلى متنها 43 راكبا من جنسيات مختلفة و25 ضابط وطاقم بحاره، ويبلغ طولها 57 مترا، وعرض 11 مترا وغاطس 6.5 متر، وحمولتها الكلية 1593 طن.ا

وفى ثانى رحلاتها إلى ميناء بورسعيد السياحى، كان علي متنها 48 راكبا من جنسيات مختلفة و25 ضابطا وطاقم بحارة، وبرحلتها الثالثة، كان على متنها 38 راكبا.

تتكون السفينة من 36 طابقا تم بناؤها منذ عام 2012، بتصميم حديث من الفولاذ والزجاج واللمسات المضيئة على الجدران العاكسة مع أكثر لوائح السلامة صرامة من SOLAS.

واستقبل ميناء بورسعيد السياحي للسفينة السياحية Viking Mars التى ترفع علم

"النرويج " وعلى متنها 881 راكب و451 من طاقم السفينة من مختلف الجنسيات،ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد".

ويبلغ طول السفينة 228 مترًا والعرض 50 مترا وغاطس 6,7مترًا، وغادر الركاب للقيام برحلات سريعة إلى محافظة القاهرة لزيارة الأماكن السياحية، ثم عادوا مساء نفس اليوم إلى بورسعيد، كما تم إجراء رحلات سريعة لأطقم السفينة في مدينة بورسعيد.

تم بناء السفينة عام 2022 بتصميم أسكندنافي حديث على نطاق يسمح بالوصول المباشر إلى الموانئ الصغيره والكبيرة، وتتكون السفينة من 14 دور يتضمن غرف متعددة الشرفات، وبنية علوية بها مسبح وساونا ومركز للرياضة البدنية، ومسار للمشي أعلى السطح ومطعم .

اليخت EMERAlD AZZURRA

كما استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليخت EMERAlD AZZURRA

القادم من ميناء "سيفينافيكيا" بايطاليا

الذى يرفع علم جزر البهاما، وعلى متنه 23 راكب، ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد"، والذى تديره شركة Emerald Cruises ومقرها استراليا، ويبلغ طوله 105مترًا وعرضه 16 متراً وغاطسه 6 أمتار، بحمولة كلية تصل إلى 5175 طن .

وأُطلق اليخت عام 2022، بواسطة شركة Builder Halong لبناء السفن (Ha Long City ، فيتنام)، وهى سفينة مصممة خصيصا لتقديم تجربة على طراز اليخوت الخاصة، يبدو صغيرًا من الخارج مثل يخت خاص وأنيق بقوس طويل، وخطوط نظيفة، مضغوط للغاية صمم خصيصًا للسماح بالوصول الفريد إلى الموانئ والمرافئ التي لا يمكن الوصول إليها إلا لليخوت الصغيرة، على مساحة خارجية رحبة تتضمن 7 طوابق، مع مصعدين يربطان جميع مناطق الركاب من الداخل،ويوفر أماكن إقامة عصرية ومرافق واسعة، ومرسى للرياضات المائية، بما في ذلك آلة التجديف Concept 2 ووحدة تمدد Nohrd Wall، بجانب الجاكوزى وحمامات الشمس، ومطعم، ويمكن لليخت أن يستوعب 100 ضيف فى 50كابينة تقع بإتجاه مقدمة اليخت، وطاقم مكون من 83 شخصًا.

سفينة الأحلام

وفي زيارتها الأولى، استقبل ميناء بورسعيد السياحى، سفينة الأحلام "COSTA DIADEMA"، وعلى متنها 3 آلاف سائحًا، وترفع السفينة كوستا دياديما "COSTA DIADEMA"علم إيطاليا، قادمة من ميناء "ميلانو"، وعلى متنها 2973 سائح و1170 من طاقم البحارة، ويبلغ طولها304 مترا" وعرضها37 مترا" وغاطسها 8.3مترا" وحمولتها الكلية 133019طن، والتي تعتبر واحدة من أكبر السفن السياحية في العالم .

تعد هذه الرحلة باكورة توافد سلسلة من الرحلات البحرية الشهرية لتلك السفينة، ونزول 1600 سائحا للقيام بجولات سياحية سريعة، شملت أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها مدينتى القاهرة والاسكندرية، وغادرت السفينة الميناء فى نفس اليوم متوجهة إلى ميناء "الاسكندرية" لاستكمال باقي رحلتها السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

تم بناء السفينة عام 2014 وتمتلكها شركة" كارنيفال كوربرايشن" وتديرها شركة "كوستا للرحلات" ومقرها جنوة، تم تصميمها بممشى منتزه خارجى في الهواء الطلق يمتد لأكثر من 500 متر، بإجمالي1.862 كابينة يمكن أن تستوعب بحد أقصى 4947 راكبًا و 1.253 من أفراد الطاقم، وتشتمل السفينة على 6 شاليهات خارجية للاسترخاء، بالاضافة إلى 7 مطاعم ومسرحًا من 3 طوابق للعروض والترفيه ،

و3 أماكن لتناول الطعام وقاعة سينما رباعية الأبعاد، ومنصة لمسبحين، ومنتجع Samsara الصحي للاسترخاء .

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا الأنواع من السفن، و اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات والتجهيزات لضمان القدرة على التعامل مع العدد المتزايد من السائحين المترددين على الميناء، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

وفي ظاهرة تحدث للمرة الأولى من نوعها .. تجمع العشرات من حمام السلام في ساحة مصر بحي الشرق، والتي جرى تطويرها على أعلى مستوى لتكون مظهرا حضاريا وجماليا لمدينة بورسعيد، وذلك خلال عبور السفن التي تمر عبر قناة السويس، وحول تمثال أم الدنيا بساحة مصر يرفرف حمام السلام ليشكل الاثنان معاً لوحة فنية رائعة.

وأصبحت ساحة مصر، تستقبل حمام السلام، والذي يجذب المواطنين لرؤية المشهد الأوروبي الذي تتمتع به محافظة بورسعيد، وذلك وسط استقبال رحلات اليوم الواحد، ليقوم المواطنين بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام والاستمتاع برؤية السفن خلال مرورها عبر قناة السويس .

وحرص الأهالي القاطنون في الأماكن القريبة من الميناء السياحي على التقاط الصور التذكارية للسفن المتراكية بالرصيف التي تقف عليه، وكذلك التواجد بساحة مصر التي تبعد أمتار قليلة عن الميناء السياحي حتى يتخذوا صورا لهم مع السفن السياحية ذات الشكل الرائع على رصيف ميناء بورسعيد.



احدي السفن ليلا ببورسعيد



احدي سفن اليوم السياحية ببورسعيد



الأفواج السياحية في بورسعيد



الحمام اليوم في ساحة مصر



الحمام في ساحة مصر



السباح يلتقطون الصور



السفن السياحية



السفن تربط بميناء بورسعيد



السفينة السياحية اليوم



السفينة السياحية ببورسعيد



السفينة المكتبة



السفينة خلال رسوها بالميناء



السفينة في رحلتها الرابعه



السفينة كريستال في ميناء بورسعيد



السياح بالميناء



السياح ببورسعيد



السياح داخل الميناء السياحي



السياح في بورسعيد



السياح في ميناء بورسعيد



المركب خلال تواجدها فى قناة السويس



المكتبة من الداخل



تمثال ام الدنيا



توزيع البرشورات



توزيع الوورد والدليل للسياح



حمام الساحة_1



خروج السياح في الميناء



دخول السياح



عمليات خروج السياح



لحظات دخول السياح



نزول الأفواج السياحية إلى الميناء