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ملك الأردن يوجه بتجميد الضريبة على الوقود لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الإثنين، 02 يناير 2023 09:00 م
ملك الأردن يوجه بتجميد الضريبة على الوقود لتخفيف الأعباء عن المواطنين العاهل الأردني الملك عبد الله
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة الأنباء الأردنية بترا، إن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وجه اليوم الاثنين، خلال لقائه عدد من أهالي محافظة العقبة وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها، الحكومة إلى تجميد الضريبة على الجاز (الديزل) خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.
 
وأكد الملك أن هنالك عملا جادا على الصعيد الوطني لإيجاد حلول اقتصادية، من خلال البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الهادف إلى التخفيف عن المواطنين.
 
وبين أهمية العمل بجدية لتنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري خلال عام 2023، لافتا إلى أنه سيكون عام التنفيذ.
 
وأشار الملك إلى ضرورة تعزيز مكانة الأردن على الخارطة السياحية والاستثمارية، مؤكدا وجود اهتمام محلي وعربي ودولي للاستثمار بالجنوب وبالعقبة بشكل خاص، ولا بد من العمل بشفافية والتعاون مع القطاع الخاص ووضع الأولويات بما يعود بالنفع على المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية.
 
تنفيذا للتوجيهات الملكية بتجميد الضريبة المفروضة على الوقود، جرى توجيه لجنة تسعير المشتقات النفطية للمباشرة بتنفيذ التوجيه الملكي، وبناء عليه اجتمعت اللجنة اليوم الاثنين واتخذت قرار تجميد الضريبة وأبلغت الشركات بمضمونه الذي ينص على تخفيض سعر مادة الجاز بمقدار 165 فلسا (قيمة الضريبة الثابتة) ليصبح سعر الليتر 620 فلسا بدلا من 785 فلسا.

 


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