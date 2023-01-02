مقتل شخص وإصابة 9..حصيلة ضحايا إطلاق نار بألاباما الأمريكية ليلة رأس السنة

كتبت نهال أبو السعود

أعلنت السلطات الأمريكية ان شخصا لقي مصرعه وأصيب تسعة آخرون في أعقاب إطلاق نار عشية رأس السنة الجديدة في مقاطعة موبايل بولاية ألاباما.

وبحسب شبكة ايه بي سي، عندما وصل الضباط ، عثرت الشرطة على رجل متوفي يبلغ من العمر 24 عامًا. وقالت الشرطة إن تسعة أشخاص آخرين أصيبوا بأعيرة نارية، وتم نقل الضحايا ، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 57 عامًا ، إلى المستشفيات المحلية وكانت إصاباتهم تتراوح بين غير المهددة للحياة إلى الشديدة. وقالت الشرطة إن عميلين أصيبا بنيران.

وقالت الشرطة ، إن رجلاً رهن الاحتجاز الآن لصلته بإطلاق النار. وقالت دائرة الشرطة المتنقلة في بيان: " المشتبه به يخضع لعلاج طبي وعند الإفراج عنه سيتم نقله إلى سجن مترو ووجهت إليه تهمة القتل."

في غضون ذلك ، تحقق شرطة أوكلاهوما في حادث إطلاق نار بعد منتصف ليل الأحد بقليل بالقرب من احتفالات ليلة رأس السنة في أوكلاهوما سيتي حيث قُتل رجل وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في إطلاق النار الذي اندلع في موقف للسيارات بالقرب من منطقة وسط المدينة، ولم يتم الإعلان عن أي اعتقالات.

تشهد الولايات المتحدة ازمة بسبب حوادث اطلاق النار المتكررة وقوانين حيازة السلاح التي تحتاج الى قيود اكثر، وفي محاولة منه للسيطرة على الامر وقع بايدن قانون المجتمعات الأكثر أمانًا من الحزبين في يونيو بعد أن وافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ على الإجراء. تمثل الحزمة أهم تشريع فيدرالي لمعالجة العنف المسلح منذ انتهاء حظر الأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات في 1994.

تشمل الحزمة التي اقرها الكونجرس 750 مليون دولار لمساعدة الدول في تنفيذ وإدارة برامج التدخل في الأزمات ، والتي يمكن استخدامها لإدارة برامج العلم الأحمر التي تسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة النارية مؤقتًا من أي شخص يعتقد أنه يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين.