مطار بغداد الدولي ينفي ما تردد عن توقف الحركة الجوية

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نفت إدارة مطار بغداد الدولي اليوم الإثنين ما تردد من أنباء عن توقف الحركة الجوية في المطار.



وأكدت إدارة المطار ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن الحركة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف أو تغيير في حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي.



وشددت إدارة المطار على "ضرورة الإعتماد على الأخبار من مصادرها الرسمية وتوخي الدقة في نقل المعلومات والبيانات معينها الاصيل".



ويأتي هذا في الوقت الذي أفاد فيه مصدر أمني عراقي بأن مدخل مطار بغداد الدولي شهد اليوم إجراءات أمنية مشددة تزامنا مع احياء الذكرى الثالثة للقصف الأمريكي الذي استهدف بأمر من الرئيس السابق دونالد ترامب المناطق القريبة من مطار بغداد الدولي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.