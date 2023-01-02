مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى اصطدام مروحيتين بأستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح، في اصطدام مروحيتين في الجو، الاثنين، في منطقة جولد كوست السياحية الأسترالية.



وأظهرت لقطات تلفزيونية دوارات طائرة مروحية على شاطئ رملي على بعد بضعة أمتار من ساحل جولد كوست في جنوب شرق منطقة كوينزلاند الأسترالية.



الطائرات



وفي مكان قريب انقلبت إحدى المروحيتين على رمال بالقرب من الشاطئ، وفقاً لإذاعة ABC العامة.



صورة جوية للحادث



وبدت الطائرة الأخرى سليمة إلى حد كبير في موقع الحادث بالقرب من منتزه "سي وورلد" ذو الطابع البحري.