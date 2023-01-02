مصرع شخص وإصابة 16 آخرين نتيجة انقلاب سيارة على طريق "الإسماعيلية- القاهرة"

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 أخرين بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل التى يستقونها على طريق "الإسماعيلية -القاهرة" الصحراوى.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عددا من الأشخاص على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا كما تم التحفظ على جثة المتوفى بثلاجة ذات المستشفى، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى وسؤال المصابين.

كان قد عقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بنطاق محافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع كافة المرافق الخدمية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، واستشارى التخطيط المرورى بإدارة مرور الإسماعيلية، والمهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ومدير عام مديرية الرى بالإسماعيلية، وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وشركة كهرباء القناة، ورئيس حى أول بمدينة الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذى لخطة رصف منطقة المحطة الجديدة بحى أول بمدينة الإسماعيلية، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، للانتهاء من كافة أعمال احلال وتجديد شبكات الصرف الصحى قبل الانتهاء من أعمال الرصف بالمنطقة.