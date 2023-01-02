مصرع شخصين إثر حادث مروري في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى طالبان بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية مصرعهما إثر حادث أليم وقع في الإسكندرية على الطريق الصحراوي

ونعت أسرة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، اليوم في بيان، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المغفور لهما بإذن الله، الطالبين بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان.

وتابعت جامعة الإسكندرية في بيانها اليوم: "نسأل الله العلى القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أسرتهما وزملاؤهما الصبر والسلوان".

وتعود الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ، بحادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى مدخل عبد القادر أمام مساكن مبارك ومسجد الليبى ووجود وفيات ومصابين فى مدخل منطقة عبد القادر التابعة لحى العامرية غرب.

وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية بقسم العامرية اول وقوات الدفاع المدنى وحى العامرية أول، إلى محل الواقعة وتبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وسيارتين أخريين، حيث جرى نقل المصابين الذين كان من ضمنهما كلا الطالبين إلى مستشفى العامرية واللذين توفيا اليوم، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.