محافظ دمياط تفتتح معرض "أهلاً رمضان".. وتؤكد: جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة

دمياط معتز الشربيني

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، مساء اليوم الاثنين، معرض " أهلا رمضان " المُقام بجوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وممثلى الغرفة التجارية.

وتفقدت "المحافظ" أجنحة المعرض الذى جاء بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمشاركة 18 عارض، حيث يتضمن السلع الغذائية والاستهلاكية ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والمنظفات بأسعار مخفضة.

كما حرصت الدكتورة منال عوض، خلال الافتتاح، على التواصل مع العارضين للإطلاع على العروض التى قدموها على السلع من خلال المعرض، واطمأنت على توافر جميع السلع الأساسية والاعلان عن أسعارها بشكل واضح أمام الجمهور.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم إطلاق معارض بجميع مدن المحافظة وذلك لتنفيذ توجيهات الدولة بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة والاستعداد لشهر رمضان المبارك، مؤكدة أن تلك المبادرات تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير تلك السلع بجميع المناطق، كما لفتت إلى تلك المبادرات تأتى بجانب ما يتم تنفيذه من جهود لضبط أسعار السلع بالأسواق والتصدى لأى محاولات قد يقوم بها بعض التجار للمغالاة فيها او احتكار السلع خاصةً التى تمس المواطنين بشكل مباشر.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير منافذ للسلع الغذائية باسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.