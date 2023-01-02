محافظ بني سويف يتفقد أوتوبيسات النقل الجماعي لبدء تشغيلها على خطوط المراكز

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مراسم توقيع برتوكول التعاون مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي–التابع لوزارة النقل- بمنظومة النقل الجماعي داخل المحافظة، بهدف تدعيم وسائل نقل المواطنين بمراكز المحافظة السبعة لاستيعاب زيادة الركاب في أوقات الذروة، وتخفيفا للزحام بمواقف سيارات الأجرة

وقع على البرتوكول من المحافظة :اللواء حازم عزت السكرتير العام، ومن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي :المهندس السيد محمد متولي الرئيس التنفيذي للجهاز، والذي يشمل قيام الجهاز بالتعاون مع المحافظة برقابة الجودة لكافة خدمات النقل المؤداة من الناقلين وتقديم الدعم الفني للإدارات المختصة بالمحافظة،

وتضمن البروتوكول التأكيد على أهمية التنسيق الكامل والمتبادل بين المحافظة والجهاز بأي تغييرات أو بيانات أو معلومات بشأن قطاع النقل البري دعما لاستدامة وتطوير الخدمات في هذا القطاع، على أن يشمل ذلك إمكانية إضافة خطوط مستقبلية بين المحافظة والمحافظات الأخرى، وأيضا خطوط السيرفيس داخل مدينة بنى سويف.

من جانبه أكد المحافظ على أن المشروع يأتي في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المتواصل لتطوير منظومة النقل الجماعي وتوفير وسائل نقل حضارية للمواطنين، التي تسعى لتنفيذها على الواقع الحكومة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتسعى المحافظة من خلال رؤية واستراتيجية لتنفيذ تلك التوجيهات، وبما يساهم في تحسين مستوى وجودة المواطن السويفي.

وتضمن المشروع الدفع بـ 30 سيارة أجرة ميني باص، 28 راكبا أو 32 راكبا؛ مما سيساهم بجانب سيارات الأجرة الأخرى، في تحسين الخدمة بالمواقف، والتخفيف من زحام المواطنين بسبب الانتظار لقلة أعداد سيارات الأجرة، خاصة في أوقات الذروة

حرص المحافظ على تفقد عدد 15 أتوبيس التي تسلمتها إدارة مشروع المواقف من إجمالي 30 أتوبيسا مقرر استلامها بالكامل في غضون هذا الأسبوع ، حيث استقل المحافظ أحدها ، للاطمئنان على توافر وسائل الراحة والأمان للركاب ، مؤكدا على ضرورة استمرار ملصقات تعريفة الأجرة على كل باص، مؤكدا على أنه سيتم متابعة حركة سير الباصات وتوافر وسائل الراحة والأمان بشكل دائم.

كما سيتم تشغيل الأتوبيسات على خطوط : بني سويف – الواسطى ، بني سويف – ناصر ، بني سويف – ببا ،بني سويف – اهناسيا ، بني سويف – الفشن ، بني سويف – سمسطا ، بني سويف – شرق النيل.

وأكد المحافظ على أن المحافظة قامت بتدبير أماكن بالمواقف للشركات الصادر لها قرارات الترخيص بالتشغيل داخل المحافظة، وتقديم كافة أوجه المساعدة والحماية لتمكينها من أداء الخدمات المنوط بها، وذلك دون الإخلال بالتزام الشركات بالوقوف في الساحات التي يتم اختيارها كمحطة انتظار.