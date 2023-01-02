محافظ بنى سويف يتفقد مجموعة من معارض السلع والمبادرات والقوافل بقرية سدس

بنى سويف ـ هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات والعروض الفنية والندوات التوعوية، التي تم تنفيذها ضمن فعاليات "يوم القرية" بمجلس قروي سدس مركز ببا، ونظمته المحافظة بالتعاون مع عدد من المديريات والقطاعات الخدمية والحيوية والمجالس القومية المتخصصة، والتي استضافها مركز الشباب والمدرسة الإعدادية بنين بالقرية، حيث رافق المحافظ كل من: الدكتور عاصم نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، العقيد مدحت زكريا مدير مؤسسة حياة كريمة، مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا.

شارك في الفعاليات مديريات: التربية والتعليم، التضامن، التموين، الزراعة، الصحة، الثقافة، المنطقة الأزهرية، الإسعاف، الأوقاف، الهلال الأحمر، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، الأمومة والطفولة، البريد، الجمعية المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين أمل عزوز وكيل وزارة التضامن، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي المرأة، محمد كمال مدير عام الثقافة، الدكتور أحمد صادق مدير إسعاف بني سويف، المهندس محمد ياسين رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية، نجلاء الصاوي مدير المجلس الإقيلمي للسكان، ألطاف رياض مدير الأمومة والطفولة، قرني عبد الحليم رئيس وحدة السكان مدير الإحصاء بالمحافظة، هالة سيد منسق فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وتابع المحافظ، الأنشطة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمقر المدرسة الإعدادية بنبن بقرية سدس، وشملت: عروضا فنية وثقافية وورش عمل فنية وفقرات موسيقية وغنائية للطلاب، بجانب عقد ندوة نظمها فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة تناولت مخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، ودفع جهود محو الأمية، والتمكين الاقتصادي للأسر بالريف، ودعم جهود المجالس القومية المتخصصة، وذلك ضمن المحاور التنموية التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية وتطوير الريف المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

كما تفقد المحافظ الفعاليات التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بمقر مركز الشباب وتضمنت إقامة معرض للأسر المنتجة وندوات توعوية عن برامج" 2كفاية "والذي يستهدف تصحيح بعض المفاهيم المجتمعية والدينية الصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة، علاوة على تفقد نموذج برنامج"فرصة"بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق توفير التدريب والتمويل اللازم للسيدات والفتات لإقامة مشروعات صغيرة، وبرامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"وبطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وعرض مشروعات وزارة التضامن لتمكين المرأة، بالإضافة إلى تكريم أعضاء الفريق الفائز ببطولة مركز الشباب والتقاط صورة جماعية مع الفريق.

فيما شاركت مديرية الصحة في الفعاليات بقافلة للصحة الإنجابية والتي تضم عيادة متنقلة في تخصصات: النساء والأطفال وتنظيم الأسرة للكشف على المستفيدات وأطفالهم مجانًا وتقديم كافة الاستشارات الخاصة بالصحة الإنجابية من وسائل تنظيم الأسرة المناسبة لكل سيدة، بالإضافة إلى العمل على قضية الزواج المبكر الذي يحرم الفتاة من طفولتها وحقها في التعليم، في حين شاركت الثقافة بتقديم فقرتين منها فقرة قدمتها فرقة الموسيقى العربية والثانية فقرة فنون شعبية لذوي الهمم، بينما تضمنت مشاركة مديرية الأوقاف عقد ندوة عن التنمية ومواجهة الاحتكار، بينما شارك الأزهر بإقامة معرض لبيع السلع والملابس بأسعار مخفضة، بجانب مشاركة فرع منظمة خريجي الأزهر بعقد لقاء توعوي لبناء الوعي وتعزيز الانتماء وترسيخ المواطنة وتيسير الزواج وتوعية المقبلين على الزواج بمتطلبات ومعايير إقامة أسرة على أسس سليمة.

وتضمنت الفعاليات أيضا قيام مديرية التموين معرض، لتوفير السلع الغذائية والتموينية وشادر لبيع اللحوم بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين، وضمن خطة المحافظة للتصدي لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار، وذلك بالتوازي مع قيام مديرية الزراعة بإقامة معرض منتجات التنمية الريفية، فضلاُ عن عقد ندوة للإرشاد الزراعي والتعريف والتوعية بكارت الفلاح الخاص بمنظومة صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية للفلاحين والمزارعين.

وشاركت جمعية الهلال الأحمر بتجهيز مكان مجهز بالإسعافات الأولية وعقد ندوات وبرامج توعوية عن كيفية عمل الإسعافات الأولية والتغيرات المناخية ومجابهة الأزمات والطوارئ، فضلاً عن مشاركة أعضاء ومتطوعي الجمعية في أعمال التنظيم مع الجهات المشاركة في الفعاليات، بجانب قيام المجلس الإقليمي للسكان بعمل ندوة توعوية عن مشكلة الزيادة السكانية والجهود المبذولة للحد من المشكلة والتوعية بمخاطر وأضرار الزواج المبكر، وتوزيع بعض المطويات والبروشورات والمطويات التوعوية الخاصة بملف السكان.

في حين شارك فرع المجلس القومي للمرأة بعقد برنامج تدريبي عن "منهجية تكوين وإدارة مجموعات الادخار والإقراض "ضمن برنامج الشمول المالي، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة و البنك المركزي المصري وصندوق الأمم المتحدة للمرأة، الذي يستهدف شرح منهجية الادخار والإقراض رفع الوعي ونشر الثقافة المالية وتوفير الخدمات المالية للسيدات الريفيات ومحو الأمية المالية لديهن، ورقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض وشمول المرأة الريفية اقتصادياً ومالياً.



جولة محافظ بني سويف بقرية سدس



جولة محافظ بني سويف بقرية سدس



جولة محافظ بني سويف بقرية سدس



زيارة محافظ بني سويف بقرية سدس



زيارة محافظ بني سويف بقرية سدس



زيارة محافظ بني سويف بقرية سدس



زيارة محافظ بني سويف بقرية سدس



محافظ بنى سويف يتفقد المبادرات بالقرية



محافظ بنى سويف يتفقد المبادرات بالقرية



محافظ بنى سويف يتفقد المبادرات بالقرية



محافظ بنى سويف يتفقد المبادرات بالقرية



محافظ بنى سويف يتفقد المبادرات بالقرية



محافظ بنى سويف يتفقد المبادرات بالقرية



محافظ بنى سويف يتفقد قرية سدس



محافظ بنى سويف يتفقد قرية سدس



محافظ بنى سويف يتفقد قرية سدس