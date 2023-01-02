محافظ الوادي الجديد: إصلاح عطل محطة مياه "الشبابة" بموط وعودتها للخدمة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من إصلاح العطل بمحطة مياه الشبابة بموط بمركز الداخلة، وعودة الخدمة لطبيعتها بعد إحلال وتجديد الوسط الترشيحي بالمحطة بتكلفة أكثر من مليون جنيه بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز الداخلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاع الوادي الجديد، مؤكداً على أنه تم تشغيل المحطة تجريبيًا وإجراء أعمال التعقيم قبل التشغيل النهائي وضخ الخدمة على الشبكة المغذية للمدينة.
وكان محافظ الوادي الجديد، وجه بسرعة الإنتهاء من إصلاح العطل الناتج عن حدوث تسريب ببعض حاويات الرمال بمحطة مياه الشبابة بموط، والمتسبب بضعف المياه ببعض المناطق، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز الداخلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد.
وأوضح المحافظ أنه تم زيادة عدد ساعات تشغيل باقي محطات المياه التي تخدم المدينة، والبالغ عددها 4 محطات، لحين إصلاح العطل خلال أيام قليلة،وتشغيل المحطة تجريبيًا للتأكد من كفاءة عملها قبل عودة الخدمة لطبيعتها.
وفى سياق آخر أعلن محافظ الوادي الجديد عن استصلاح 10 أفدنة بمدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية لإنشاء مزرعة نموذجية وفقًا لنظم الزراعة والري الحديث، وتدريب الطلاب على المبادرات الزراعية المستحدثة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لدعم قطاع التعليم الفني وربط طلابه وتدريبهم على متطلبات سوق العمل.
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