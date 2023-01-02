محافظ الوادي الجديد: إصلاح عطل محطة مياه "الشبابة" بموط وعودتها للخدمة

وكان محافظ الوادي الجديد، وجه بسرعة الإنتهاء من إصلاح العطل الناتج عن حدوث تسريب ببعض حاويات الرمال بمحطة مياه الشبابة بموط، والمتسبب بضعف المياه ببعض المناطق، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز الداخلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد.

وأوضح المحافظ أنه تم زيادة عدد ساعات تشغيل باقي محطات المياه التي تخدم المدينة، والبالغ عددها 4 محطات، لحين إصلاح العطل خلال أيام قليلة،وتشغيل المحطة تجريبيًا للتأكد من كفاءة عملها قبل عودة الخدمة لطبيعتها.