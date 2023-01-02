محافظ المنوفية: 13 حديقة نموذجية لاستقبال عيد الميلاد مجانا

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية، تطويرا كبيرا فى مجالات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة، فقد تم تعميم فكرة إنشاء الحدائق بكافة مدن المحافظة، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وإعداد التصميمات الحضارية بقيمة استثمارات بلغت 24 مليون جنيه.

وفى محافظة المنوفية، توجد العديد من الحدائق والمنتزهات بجميع أنحاء مدن المحافظة ففى شبين الكوم توجد حديقة مصر تعد نموذجًا راقيًا وإضافة جديدة للحدائق العامة بمدينة شبين الكوم، حيث تم تصميمها بشكل مميز وجذاب علي مساحة 2000 م2 وتضم برجولات خشبية وأعمدة ديكورية ومقاعد استراحة للأهالي وكبار السن ونافورة مياه واشجار زينة ، كما تم انشاء مشايات ومساحات خضراء وجناح خاص لعدد من مختلف الالعاب والوسائل الترفيهية للاطفال .

وتتميز "حديقة مصر" الجديدة بموقعها المتميز بشارع جمال عبد الناصر بجوار كورنيش شبين الكوم بموقع موقف مصر القديم ، يأتي هذا في اطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه في تنفيذ خطة تستهدف استغلال المناطق غير المستخدمة وإنشاء العديد من الحدائق العامة والمتنزهات داخل الكتل السكنية بكافة ارجاء المحافظة لخلق متنفسًا حضاريًا للأهالى.

وفى مدينة منوف بمحافظة المنوفية، توجد حديقة تحيا مصر مشهدا جماليا خلابا، وذلك عقب تطوير حديقة تحيا مصر، والتى تم تفقدها من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، على مساحة 1200 م2 وسوف يتم فتحها فى أعياد مجانا للمواطنين.

وتوجد العديد من الحدائق بمدينة السادات ،وقويسنا وبركة السبع ، الباجور ، أشمون وغيرها من المدن ولاتزيد سعر تذكرة الدخول عن 10جنيهات .

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه سيتم فتح الحدائق فى الأعياد مجانا .

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه فيما يخص إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة ، فقد تم تعميم فكرة إنشاء الحدائق بكافة مدن المحافظة وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وإعداد التصميمات الحضارية بقيمة استثمارات بلغت 24 مليون جنيه ، حيث قامت محافظة المنوفية بإنشاء 13حديقة نموذجية على مستوى المحافظة وهم " 3 شبين الكوم ، 3 حدائق بأشمون ، و3 بتلا، 4 حدائق بمنوف وقويسنا والباجور والشهداء .