محافظ الغربية يتفقد محيط كنائس طنطا وبسيون استعدادًا لعيد الميلاد المجيد

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تتزين لاستقبال عيد الميلاد المجيد من خلال استعدادات مكثفة في محيط الكنائس، جاء ذلك خلال الجولة التي تفقد فيها المحافظ محيط كنائس "كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكفر الزيات، كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبوالسفين، كنيسة ماري مينا ببسيون، كنيسة ماري جرجس بحصه برما" بمراكز طنطا، كفر الزيات، بسيون.
وأشار رحمي أن الشوارع تتزين بمحافظة الغربية استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، حيث كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى تزيين الحدائق وكذلك رفع كافة الإشغالات بمحيط الكنائس، كما قامت المحافظة بإجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح بالإضافة إلى تمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.
رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.
وكان قد أطمئن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استعداد الوحدات المحلية في مدينة المحلة الكبرى، لاستقبال عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال جولة ليلية، تفقد فيها، كنيسة السيدة العذراء مريم، كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس وكنيسة الملاك.
ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري طوال فترة الأعياد، كما وجه بدهان البلدورات وأعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، كما وجه رؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد المستمر في الشارع والتنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لحين انتهاء فترة الأعياد.
رافق المحافظ خلال جولته المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة وسعد نصر رئيس حي ثان المحلة.
محافظ الغربية يتفقد الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد المجيد (1)
محافظ الغربية يتفقد الكنائس
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
محافظ الغربية يتفقد الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد المجيد (4)
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