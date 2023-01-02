محافظ الغربية يتفقد محيط كنائس طنطا وبسيون استعدادًا لعيد الميلاد المجيد

وأشار رحمي أن الشوارع تتزين بمحافظة الغربية استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، حيث كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى تزيين الحدائق وكذلك رفع كافة الإشغالات بمحيط الكنائس، كما قامت المحافظة بإجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح بالإضافة إلى تمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

وكان قد أطمئن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استعداد الوحدات المحلية في مدينة المحلة الكبرى، لاستقبال عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال جولة ليلية، تفقد فيها، كنيسة السيدة العذراء مريم، كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس وكنيسة الملاك.