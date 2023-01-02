محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا لرفع كفاءة الطرق بالمحافظة

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، واستشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، والمهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ومدير عام مديرية الري بالإسماعيلية، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وشركة كهرباء القناة، ورئيس حي أول بمدينة الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لخطة رصف منطقة المحطة الجديدة بحي أول بمدينة الإسماعيلية، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، للانتهاء من كافة أعمال احلال وتجديد شبكات الصرف الصحي قبل الانتهاء من أعمال الرصف بالمنطقة.

كذلك مناقشة الموقف التنفيذي لرصف طريق ترعة المنايف، الواصل بين طريق "الإسماعيلية – السويس الصحراوي"، وقرية سرابيوم، والتنسيق مع مديرية الري بالإسماعيلية بشأن كافة الأعمال بالطريق، بالإضافة لمناقشة استكمال رصف طريق بر أيسر ترعة السويس "الإسماعيلية – السويس الزراعي" بنطاق مركز ومدينة فايد، والتنسيق مع شركة كهرباء القناة بشأن نقل الاعمدة واسلاك التيار الكهربائي، للانتهاء من كافة الأعمال.

وأكد محافظ الإسماعيلية، علي أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لسرعة انجاز وتقديم الخدمة للمواطنين علي أرض محافظة الإسماعيلية.